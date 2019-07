Alitalia, i tempi si allungano ancora Lunedì la cordata, l’offerta più avanti

Gli altri ad aver manifestato interesse sono il gruppo di Carlo Toto con il figlio Riccardo, l’imprenditore sudamericano German Efromovich, il proprietario della Ss Lazio, Claudio Lotito. Per essere presi in considerazione dovranno fornire entro domani adeguate risposte a Mediobanca, che finora non ha considerato sufficienti le garanzie comunicate.

Di Maio vorrebbe che nella cordata con Fs (35%), Delta (10-15%) e Mef (15%), non entrasse solo Atlantia (che avrebbe il 35%). Il ministro del M5S vuole contenere il peso dei Benetton e dimezzare la “loro” ipotetica quota, offrendone una parte Toto. In alternativa potrebbe esserci Efromovich, se fornirà adeguate garanzie sui fondi. Delta però ha ufficializzato che vuole solo Atlantia come quarto partner.

Lunedì il cda di Fs ascolterà la relazione di Mediobanca e altri advisor. Se si riuscirà a definire la cordata al 100%, le Fs potranno comunicare a Mise e commissari di Alitalia che c’è un “tavolo” in cui si approfondisce il piano industriale, per arrivare a una successiva offerta. Per la quale c’è bisogno di più tempo.

Fs non vorrebbe andare oltre la fine del mese. C’è anche chi ritiene opportuno un rinvio più lungo, fino al 15 settembre. «La scadenza non può essere prorogata», ha detto ieri il Mise, anche ai commissari.

Un rinvio però ci sarà, almeno rispetto all’orizzonte tracciato nel comunicato del Mise del 14 giugno: «Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha autorizzato i commissari straordinari Alitalia a comunicare a Ferrovie dello Stato la proroga sino al prossimo 15 luglio del termine per la presentazione dell’offerta vincolante e definitiva per Alitalia, e ciò al fine di permettere il consolidamento del consorzio acquirente con i soggetti che sinora hanno manifestato il proprio interesse in relazione al dossier».