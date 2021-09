Alitalia, test call center: due ore e mezza per informazioni su un biglietto, senza successo

3' di lettura

Contattare il call center Alitalia in questi giorni è un'esperienza ai limiti dell'odissea, nella migliore delle ipotesi o, nella peggiore, di un nuovo episodio di “missione impossibile”, la saga interpretata da Tom Cruise. Occorre avere tempo a disposizione (tanto) e pazienza (anche in questo caso è meglio abbondare).

Il “test call center” a cui siamo ricorsi per capire a che punto siamo, anche in vista della transizione a Ita, la nuova compagnia tutta pubblica che ha in programma di volare al posto di Alitalia dal 15 ottobre, si conclude con una pesante insufficienza. Un’ora per parlare con l’operatore nel primo caso; comunicazione interrotta dopo un’ora e mezza nel secondo. Fonti dell’azienda ammettono che il call center «è in un momento di sofferenza», dovuto in gran parte alla «mole delle richieste di rimborsi e sulla sorte dei crediti del programma MilleMiglia».

Loading...

Le indicazioni, in teoria, ci sono. Sul sito di Alitalia si legge infatti che «Alitalia offre ai passeggeri in possesso di un biglietto per voli con data di viaggio entro il 14 ottobre 2021; per/da qualsiasi destinazione/origine in tutto il mondo; che sono cancellati forme di assistenza e rimborso». «Per la modifica o cambio della prenotazione - si legge ancora - i passeggeri possono chiamare il Call Center dall’Italia al numero verde 800650055, dall’estero al numero +39 0665649 o ai numeri locali consultabili qui (segue elenco, ndr), oppure possono rivolgersi all’Agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto».



Primo tentativo: numero verde per richiesta rimborso

Proviamo a chiamare il numero verde 800650055. “Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, così si legge. Chiamiamo dal cellulare, il che significa che andremo a pagare 16 cent alla risposta + 95 cent/minuto o 15 cent alla risposta + 98 cent/minuto a seconda dell’operatore telefonico; la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell’operatore). Il primo tentativo scatta alle ore 12:11 di mercoledì 8 settembre. Batteria del cellulare all’80%.

Ore 12:12, messaggio registrato: «Operatori momentaneamente impegnati»

Un messaggio registrato ci fa sapere che «gli operatori sono momentaneamente impegnati. Alitalia si scusa per l’attesa. Le risponderà il primo operatore possibile». Analoga indicazione in lingua inglese. Ok, attendiamo. Musica in sottofondo. Ritmo incalzante. Meno male... Ignoriamo ancora, ma lo scopriremo presto, che il messaggio sarà un temibile refrain.