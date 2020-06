Alitalia torna a New York. Prezzo minimo 789 euro solo andata. Oppure con Air France 1.806 euro Voli diretti da Roma Fiumicino a Jfk solo due volte la settimana. Dal 16 giugno 4 a settimana. In alternativa c’è un volo giornaliero via Parigi con Air France di Gianni Dragoni

Alitalia ha ripreso il 2 giugno i voli diretti per New York che erano stati sospesi il 5 maggio. Ma non vola tutti i giorni, fa solo due voli la settimana, da Fiumicino all’aeroporto Jfk di New York. Dal 16 giugno i voli saranno 4 la settimana. I posti sono pochi e i biglietti sono cari. Il minimo per la sola andata è 789,16 euro in classe economica. In alternativa c’è un volo tutti i giorni via Parigi con Air France, ma il prezzo minimo sale a 1.805,56 euro per la sola andata.

L’unico collegamento intercontinentale

Il volo Alitalia Fiumicino-New York Jfk Az 608 è l’unico collegamento intercontinentale fatto dalla compagnia in amministrazione straordinaria. A causa del crollo del traffico per il Coronavirus i voli sono stati ridotti da oltre 500 a una cinquantina al giorno. Adesso c’è una parziale ripresa.

La compagnia ha esaurito la liquidità

Il volo per New York inizialmente era stato previsto tutti i giorni. Ma il commissario Giuseppe Leogrande e il d.g. di Alitalia, Giancarlo Zeni, hanno limitato il collegamento a 2 giorni la settimana per contenere i costi perché la compagnia ha ormai esaurito la cassa. I 400 milioni che lo Stato ha iniettato a fine dicembre sono quasi finiti. In attesa di vedere una crescita del traffico, i voli diretti per New York ci sono solo il martedì e il sabato, il ritorno dalla Grande Mela c’è il mercoledì e la domenica.

L’andata costa almeno 789 euro

Guardando nel sistema di prenotazione voli di Alitalia vediamo che un volo Roma-New York di sola andata sabato 6 giugno costa 789,16 euro in economica (tariffa Economy Flex). In Premium economy il volo costa 1.229,16 euro. L’aereo è un Airbus 330, parte da Fiumicino alle 10:40, l’arrivo previsto al Jfk è alle 14:25 locali.

In business class il prezzo sale a 1.827,66 euro

In business class il prezzo è 1.827,66 euro. Stessi prezzi di economica e business per il volo diretto Alitalia in partenza sabato 13 giugno. Ma attenzione alle sorprese. Martedì 16 giugno l’economica ha lo stesso prezzo dei voli precedenti, invece la business class nel volo in partenza il 16 giugno costa mille euro in più, 2.827,66 euro.