Alitalia torna a volare con metà dei posti. Ecco le rotte che ripartono: dal 3 giugno c’è New York La compagnia farà 30 rotte da 25 aeroporti. Sugli Airbus 320 solo un terzo dei posti utilizzabili, sui Boeing 777 e A330 solo il 45-50%. Andare a New York costa 1.190 euro di Gianni Dragoni

Coronavirus, Alitalia: crollo verticale dei ricavi per lockdown

Si riparte. I voli per ora sono pochi, ma si sta comodi. I passeggeri non sono più schiacciati come sardine. Alitalia riprende a volare e rispetta, dice la compagnia, la distanza di almeno un metro tra ogni posto occupato. Per rispettare quest’obbligo non è sufficiente tenere vuoto il sedile in mezzo ogni tre posti, quello che è lo spauracchio della Iata e di Ryan O’Leary, l’a.d. della low cost Ryanair.

Utilizzabile solo tra il 33% e il 50% dei posti

Alitalia ha misurato le distanze con il metro: gli aerei potranno essere riempiti al massimo per metà dei posti, è il caso dei grandi Airbus 330 per voli transatlantici, che hanno 256 o 262 posti, o dei piccoli Embraer per voli regionali, che hanno 88 o 100 posti. Ma il minimo è un terzo dei posti occupabili, solo 60 sui 180 degli Airbus 320che anni fa sono stati “densificati”, era il periodo della gestione Etihad, quando era presidente Luca Cordero di Montezemolo.

La compagnia farà 30 rotte da 25 aeroporti

Alitalia ha annunciato che dal 2 giugno aumenterà i voli rispetto al minimo toccato in maggio, il 36% in più, farà 30 rotte da 25 aeroporti, dei quali 15 in Italia e dieci all’estero. In aprile, dice la compagnia, l’attività si era ridotta al 10% rispetto all’aprile 2019, nei primi 15 giorni di maggio era il 12% dell’anno scorso.

L’andata per New York costa 1.190 euro

Il 2 giugno ripartirà il collegamento diretto da Fiumicino per New York, che è stato sospeso dal 5 maggio per scarso traffico. Un volo al giorno di andata e uno di ritorno. Il primo sarà fatto con un Airbus 330 che decollerà alle 10:40 del 2 giugno e arriverà all’aeroporto Jfk alle 14:25 locali. Sul sito di Alitalia è rimasto disponibile un solo posto in economica, costa 1.189,75 euro solo per l’andata, tariffa Economy Flex.

Airbus 330 o Boeing 777

Quello per New York è l’unico collegamento intercontinentale diretto fatto da Alitalia. Potranno essere impiegati aerei Airbus 330 o i Boeing 777, che hanno 293 posti (ce n’è uno con 382 posti, modello 777-300, ma dovrebbe essere restituito a Etihad perché troppo costoso). La flotta comunque è in via di ridefinizione, gli aerei di lungo raggio da 26 scenderanno a 20, stando a quanto annunciato dal commissario, Giuseppe Leogrande.