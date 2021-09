Alitalia, Ue: «Aiuti da 900 mln illegali, Italia li recuperi» - Via libera a Ita

2' di lettura

BRUXELLES – La Commissione europea ha dato il via libera venerdì 10 settembre alla nascita di Ita, la nuova compagnia aerea che prenderà il testimone da Alitalia. La nuova società nascerà con una iniezione di capitale pubblico pari a 1,35 miliardi di euro. Nel contempo, Bruxelles ha confermato di considerare illegali i 900 milioni di euro che Alitalia ricevette nel 2017. Sperabilmente si chiude così una annosa vicenda che per le casse dello Stato italiano è stata particolarmente costosa.

«Oggi segna un nuovo inizio per il trasporto aereo italiano – ha spiegato la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager in una dichiarazione scritta –. Voglio sottolineare un punto che era importante per noi, gli interessi dei passeggeri: l’Italia rimborserà completamente i viaggiatori di Alitalia nel caso in cui la società non dovesse onorare i biglietti quando smetterà di volare. Una volta che Ita decollerà, spetterà all’Italia e al management di Ita approfittare di questa opportunità». Oltre a consentire un aumento di capitale a prezzi di mercato del valore di 1,35 miliardi di euro, l'esecutivo comunitario ha anche deciso di ritenere illegali gli aiuti di Stato ottenuti a suo tempo da Alitalia.

Nella sua decisione, la Commissione europea sottolinea che l'impegno della restituzione non ricade sulle spalle di Ita. Infatti, sempre nella sua decisione, l'esecutivo comunitario sancisce che vi è discontinuità economica tra le due compagnie aeree.

Le decisioni appena annunciate dall'esecutivo comunitario dovrebbero consentire la nascita di Ita e il passaggio del testimone con Alitalia. Manca all'appello un'ultima decisione, relativa sempre ad Alitalia. La Commissione europea deve ancora stabilire se gli ulteriori aiuti ottenuti da Alitalia nel 2019 e di un ammontare pari a 400 milioni di euro siano o meno illegali. «Questa indagine è in corso – ha detto la signora Vestager -, e ci aspettiamo di essere in grado di adottare a breve una decisione finale».