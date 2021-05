Alitalia, la Ue autorizza aiuti con il contagocce, 12,8 milioni di euro. Slitta di nuovo il decollo di Ita

2' di lettura

Aiuti sì, ma con il contagocce. La Commissione Ue ha approvato un aiuto pubblico di 12,835 milioni di euro stanziato dall'Italia per compensare Alitalia per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus nel mese di gennaio 2021. Intanto il governo intende stanziare altri 100 milioni di aiuti di Stato per Alitalia, con il prossimo decreto legge “Sostegni 2”, che dovrebbe andare al Consiglio dei ministri la settimana prossima.



La decisione della Commissione



La Commissione Ue ha annunciato mercoledì sera di aver approvato i 12,8 milioni di aiuti. «La misura approvata _ ha detto la Commissione in una nota _ consente all'Italia di compensare ulteriormente i danni diretti subiti da Alitalia nel mese di gennaio 2021». Per la Ue la misura è proporzionata e «il risarcimento non va oltre quanto necessario» per compensare i danni.

Gli stipendi

Questa somma copre appena i costi per gli stipendi al personale per un mese. Alitalia ha già pagato in ritardo gli stipendi di marzo e aprile. Di fronte alla carenza di liquidità, il 21 aprile il governo ha approvato una norma urgente, in un decreto legge, che consente l'anticipazione finanziaria fino a 53 milioni ad Alitalia, si tratta dei fondi residui non utilizzati dei 350 milioni stanziati nel 2020 per i danni del Coronavirus patiti da Alitalia.Questa norma non è stata concordata né autorizzata dalla Ue.

Finora Bruxelles ha autorizzato 310 milioni



In precedenza la Commissione aveva autorizzato l'erogazione ad Alitalia di circa 297 milioni, tutti già versati alla compagnia e già utilizzati. Con quest'ultima autorizzazione per 12,835 milioni il totale degli aiuti autorizzati da Bruxelles è di «oltre 310 milioni», osserva Bruxelles in una nota.

Il Mise annuncia altri 100 milioni di aiuti



L'altra novità su Alitalia è l'intenzione del governo, annunciata dal Mise il 12 maggio, di inserire ulteriori 100 milioni di aiuti pubblici nel prossimo decreto Sostegni 2, che dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei ministri la settimana prossima. Lo scopo è finanziare l'attività operativa di Alitalia.