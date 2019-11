Alitalia, negli ultimi undici anni bruciati 310mila euro per addetto Il governo ha deciso di dare altri 400 milioni di soldi pubblici per tenerla in vita altri sei mesi, sperando che arrivi un compratore. Dal 2008, con l’operazione dei “capitani coraggiosi”, il costo complessivo supera i 5 miliardi di G.D.

2' di lettura

Alitalia è una fornace volante che brucia banconote per un valore di 900mila euro al giorno in media. Il governo ha deciso di dare altri 400 milioni di soldi pubblici per tenerla in vita altri sei mesi, sperando che arrivi un compratore.

Questo porterà a 9 miliardi e 200 milioni il totale aggiornato di quanto Alitalia è costata allo Stato e alla collettività in 45 anni, a valori monetari correnti, un calcolo già fatto dal Sole 24 Ore in base a uno studio di Mediobanca del 2015, aggiornato con i costi successivi.

L’aggravio nei risultati c’è stato a metà degli anni Novanta. Ancora più forte è stata l’accelerazione delle perdite da quando il governo Berlusconi, vittorioso nelle elezioni di aprile 2008, anziché vendere Alitalia a Air France-Klm come aveva previsto Romano Prodi, ha deciso il fallimento pilotato della compagnia che era al 49,9% pubblica. La polpa senza i debiti e senza 7.000 esuberi fu venduta alla Cai dei Capitani coraggiosi, guidati da Roberto Colaninno e Intesa Sanpaolo.

L’operazione amministrazione straordinaria e cessione a Cai è costata, secondo i calcoli di Mediobanca, 4,1 miliardi a valori 2014. Escludendo dai costi i 600 milioni di oneri per lo Stato per il parziale rimborso dei bond posseduti dai risparmiatori e per la quota detenuta dal Mef, rimane un onere di 3,5 miliardi. La voce più pesante nei costi sono gli 1,9 miliardi tra cigs e integrazione al reddito dei 7.000 esuberi, ai quali fu garantito l’80% dello stipendio effettivo per sette anni.

Agli oneri sostenuti con l’operazione del 2008 si aggiungono i costi successivi per tenere in volo Alitalia, pari a un miliardo 778 milioni. Voce composta soprattutto dai «prestiti ponte» fatti dai governi Gentiloni (900 milioni più 145 milioni di interessi mai restituiti) e attuale (400 milioni, da erogare), più la rivalutazione monetaria dal 2014 a oggi.