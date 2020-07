Alitalia, il valzer degli esuberi. Dal piano Lufthansa alla Newco, 5mila lavoratori a rischio Dai 2.037 esuberi del piano Montezemolo-Gubitosi del 2.017 ai 6.000 del progetto Lufthansa, passando per i 2.800 del piano Fs-Delta, saltato per il ritiro dei Benetton di Gianni Dragoni

Miliardi (pubblici) ed esuberi. Non c’è pace per i dipendenti di Alitalia, residuo dell’ex compagnia di bandiera (oggi ha circa 110 aerei rispetto ai 175 che aveva nel 2008, prima di essere venduta ai Capitani coraggiosi). Il piano industriale preparato dal Mef e dai consulenti per la nascita della Newco statale prevede che la nuova società partirà con il 60% dell’attuale flotta, dunque circa 70 aerei e ci sarà una proporzione corrispondente dei dipendenti: su 11mila solo 6.500 circa verrebbero riassunti dalla nuova compania. Gli altri 4.500-5.000 sarebbero esuberi. Il governo ha smentito, ma nessuno ci crede.

Da Montezemolo a Gubitosi, il piano del 2017

Del resto il valzer degli esuberi di Alitalia è un continuo rincorrersi di indiscrezioni e smentite in un vortice di voci. Per restare alla storia recente tutto comincia nell’aprile 2017, quando il vertice di Alitalia, all’epoca i soci erano Etihad (49%) e le banche _ Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps _ che possedevano la maggioranza di Cai-Midco (azionista al 51% della compagnia) preparò un piano di salvataggio con 2.037 esuberi. Era la condizione per una ricapitalizzazione fino a 2 miliardi di euro (900 milioni di soldi freschi, il resto conversione di debiti). Il piano però suscitò reazioni negative. Allora l’azienda di cui Luca Cordero di Montezemolo era presidente e Luigi Gubitosi era consigliere di amministrazione e presidente designato tentò un’altra strada. Gubitosi fece un accordo con i sindacati che prevedeva 1.679 esuberi nei lavoratori di terra (980 dipendenti a tempo indeterminato in cigs per 2 anni; 558 contratti a termine non rinnovati; 141 esterni) e una riduzione dell’8% dello stipendio dei naviganti (oltre alla riduzione dei riposi annuali da 120 a 108).

Il no del referendum e il commissariamento

L’accordo sindacale però fu bocciato dai lavoratori nel referendum del 24 aprile 2017, con il 67% di voti contrari. La partecipazione al voto fu altissima, 10.101 su 11.602 dipendenti. Determinante il no dei piloti e assistenti di volo, mentre fra lavoratori di terra e amministrativi l’accordo ottenne la maggioranza di voti favorevoli. Il no all’intesa fece saltare il piano di ricapitalizzazione (sulla cui esecuzione tuttavia vi erano dei dubbi delle banche) e la compagnia fu commissariata dal governo Gentiloni.

Scatta la cigs

Il 2 maggio 2017 il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, nominò la terna di commissari Luigi Gubitosi (il quale con la vittoria dei no nel referendum aveva visto saltare la nomina a presidente di Alitalia), Enrico Laghi e Stefano Paleari. Il governo diede 600 milioni di euro di fondi pubblici alla compagnia e molti lavoratori si sentirono rassicurati. Ma i risultati economici rimasero negativi e la situazione è andata sempre più peggiorando. I commissari misero in cassa integrazione circa mille dipendenti. Un livello che è stato mantenuto, con piccole variazioni ogni sei mesi, fino all’esplosione in marzo della crisi per il Coronavirus, quando è stato varato un piano di cigs ben più massiccio, come vedremo.

Il piano Lufthansa, da 4mila a 6mila esuberi

I commissari non hanno fatto un piano di ristrutturazione, si sono limitati a cercare di vendere la compagnia. Un’idea utopistica, perché essendo in forte perdita tutti gli interessati avrebbero posto come condizione per l’eventuale acquisto migliaia di esuberi. Le compagnie interessate nel primo round furono Lufthansa, easyJet e Wizz Air. Ma nessuna ha presentato un’offerta formale di acquisto entro il termine, più volte rinviato, del 10 aprile 2018. Il 7 marzo 2018 Il Sole 24 Ore rivelò che il piano di Lufthansa avrebbe comportato da 4mila a 6mila esuberi, cifre però mai rese ufficiali. «La nostra posizione non è cambiata. Sono certo _ disse l’a.d. Carsten Spohr _ che la Commissione di Bruxelles aumenterà la pressione perché ci sia una soluzione. Non c'è più molto tempo per la ristrutturazione. Il nostro interesse non è sfumato. Ma ci deve essere una ristrutturazione». Intanto il governo Gentiloni aveva aumentato da 600 a 900 milioni di euro il prestito statale alla compagnia.