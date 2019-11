Alitalia vola in profondo rosso: 600 milioni di perdite nel 2019

I commissari stanno valutando cosa proporre al ministero dello Sviluppo economico dopo la scadenza a vuoto dell’ennesimo termine per la presentazione dell’offerta di acquisto di Alitalia. Hanno partecipato a riunioni negli ultimi due giorni con Fs, Atlantia e Mise. Non ci sono passi avanti dopo che il cda di Atlantia si è sfilato dal prendere impegni sul piano di salvataggio e per la costituzione della «Newco» Nuova Alitalia insieme ai soci disponibili: Fs, Mef e Delta Airlines, l’unico partner industriale che si è impegnato a versare l’equity, 100 milioni di euro. L’altro potenziale partner, Lufthansa, propone un accordo commerciale.

Il premier Giuseppe Conte ha detto che il governo «prende atto» del disinteresse della società dei Benetton. «Il governo è compatto su una soluzione di mercato: in questo momento ci sono dei soggetti che hanno fatto delle proposte, hanno presentato manifestazioni di interesse, Fs in particolare, Delta, c’è anche l’interesse di Lufthansa. Mi dicono che Atlantia non abbia confermato la manifestazione di interesse che aveva preannunciato. Di questo dobbiamo prendere atto. Il governo prende atto del fatto che Atlantia ha partecipato, si è anche cimentata nel contribuire a rafforzare il piano industriale, in piena libertà, senza alcuna pressione da parte del governo». Dal gruppo è stato fatto notare quanto precisato nel comunicato del 19 novembre, cioè che «resta in ogni caso ferma la disponibilità di Atlantia a proseguire il confronto per l’individuazione del partner industriale e per la definizione di un business plan condiviso, solido e di lungo periodo per il rilancio di Alitalia».

Il vero problema è che i Benetton hanno come obiettivo principale il salvacondotto per la redditizia concessione di Autostrade per l’Italia e, prima di impegnarsi su Alitalia, vorrebbero una garanzia scritta del governo. Lunedì dovrebbe esserci un aggiornamento con i commissari. Si profila una nuova proroga del termine per l’offerta di almeno due settimane. Deciderà il Mise dopo che avrà ricevuto la proposta dei commissari.

Il commissario uscente agli Affari economici Ue, Pierre Moscovici, ieri era a Roma. Su Ilva e Alitalia ha detto: «non ne ho parlato con Conte ma con Gualtieri. Il governo sta facendo qualsiasi cosa per trovare una soluzione positiva soprattutto per i lavoratori, perché di questo si tratta».

