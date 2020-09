Alitalia, sui voli Roma-Linate «Covid free» gli assistenti di volo non hanno l’obbligo del test Dal 16 settembre su due voli al giorno i passeggeri hanno l’obbligo di fare il test o il tampone rapido 72 ore prima della partenza. La protesta dei sindacati di Gianni Dragoni

I voli di Alitalia da Roma Fiumicino a Milano Linate detti «Covid free» lo sono solo in parte. Il personale di cabina, cioè hostess e steward, non ha l’obbligo di fare il tampone né il test sierologico nelle 72 ore precedenti, solo i passeggeri sono obbligati a farlo. Quindi c’è il rischio che un assistente di volo, se avesse il virus, contagi i passeggeri, anche perché su questi voli è stato ripristinato il servizio di ristoro, che era stato sospeso proprio per ridurre il rischio di diffusione della pandemia.

Due voli al giorno

I voli detti «Covid free» sono cominciati il 16 settembre in via sperimentale, su due voli al giorno da Fiumicino a Linate su sette totali fatti sulla tratta, quelli in partenza alle 13:30 (tutti i giorni) e alle 17:30 (dal lunedì al venerdì). È un’iniziativa concordata dalla Regione Lazio, con Alitalia e Aeroporti di Roma, per cercare di riportare la fiducia nei viaggiatori e migliorare la sicurezza. Un primo esperimento che potrebbe essere esteso in futuro ad altri voli, in particolare internazionali e intercontinentali (per ora Alitalia fa solo il Fiumicino-New York, sei giorni alla settimana).

La polemica dei sindacati

In un volantino dal titolo «Le verità nascoste» i sindacati confederali (Cgil-Cisl-Uil) e Ugl hanno criticato la decisione di Alitalia. «Siamo fortemente preoccupati e dubbiosi sulle decisioni prese di recente dall’azienda, in totale solitudine, riguardo la programmazione e la prossima effettuazione di voli definiti «Covid free». Gli eventuali passeggeri _ affermano i sindacati _ si dovranno sottoporre obbligatoriamente ai tamponi diagnostici (...) almeno 72 ore prima della aprtenza, ma nei suddetti voli verrà ripristinato il servizio di ristoro a bordo, che ricordiamo era stato sospeso al fine di contenere la diffusione della pandemia, servizio che però verrà erogato dal personale navigante di cabina NON sottoposto ad alcun tampone».

Il ristoro a bordo

La nota dei sindacati riferisce che la comunicazione dell’azienda «parla proprio della reintroduzione di un servizio di rinfresco sui voli Fiumicino-Linate nonostante la pandemia sia ancora tragicamente presente in tutto il mondo. Sembrerebbe che chi ha preso questa improvvida decisione _ affermano i sindacati _ viva nel mondo parallelo dei “negazionisti”. Noi riteniamo che indossare la nostra divisa non ci renda immuni dalla possibilità di contrarre il virus e quindi di portarlo a bordo e contagiare l’ignaro passeggero, sicuramente sano, durante lo svolgimento pur breve del servizio previsto».

La nota di Alitalia

In serata Alitalia ha diffuso una nota in cui afferma che «si attiene all’ordinanza della Regione Lazio che, come le analoghe disposizioni della Regione Sardegna e della Repubblica Araba d’Egitto, esclude il personale navigante dall'obbligo di sottoporsi al test sul Covid-19. Tale esenzione _ afferma Alitalia _ è motivata dal protocollo di comportamento per piloti e assistenti di volo emanato dall’Easa (agenzia europea per la sicurezza aerea) e che comprende, ad esempio, la misurazione della temperatura corporea due volte al giorno e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti, procedure operative che Alitalia segue scrupolosamente per tutti i propri voli».