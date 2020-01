Alitalia: Zeni nuovo direttore generale per fare il piano, tempi più lunghi per la vendita Leogrande nomina il manager con cui ha già lavorato in Blue Panorama. Lufthansa interessata solo ad accordo commerciale. Ipotesi Newco di Gianni Dragoni

Alitalia: nuova procedura cessione, entro 31 maggio 2020

4' di lettura

Alitalia ha un nuovo direttore generale, Giancarlo Zeni, ma sul futuro della compagnia è ancora nebbia fitta. Il nuovo commissario, avvocato Giuseppe Leogrande, nell’audizione alla commissione Trasporti della Camera ha detto di non avere «ancora un’idea piena della situazione» e che difficilmente la compagnia potrà essere venduta entro il termine del 31 maggio fissato nel decreto legge che concede un nuovo finanziamento statale di 400 milioni, «perché un’offerta pronta di acquisto oggi non c’è».

Lufthansa propone accordo commerciale

Lufthansa è interessata solo a un accordo commerciale, non a un intervento azionario nel capitale, ha precisato il rappresentante del gruppo tedesco ascoltato dalla commissione, Joerg Eberahrt, presidente e a.d. di Air Dolomiti. «Nonostante gli incontri positivi e gli intensi lavori avvenuti recentemente con i vari esponenti delle Ferrovie dello Stato e di Atlantia, non abbiamo trovato finora un piano comune che consenta a Lufthansa di proporre un investimento. Per questo proponiamo di iniziare con una partnership commerciale». Secondo diversi deputati dell’opposizione Lufthansa avrebbe fatto retromarcia rispetto all’interesse mostrato in passato. In realtà la posizione di Lufthansa è sempre stata che potrebbe valutare un investimento solo in un’Alitalia «ristrutturata».

La ristrutturazione

Anche un accordo commerciale però è subordinato dai tedeschi a una ristrutturazione. «Riteniamo che sia giusto cominciare subito con una ristrutturazione, che è un compito a 360 gradi, pluriennale e che non si risolve in 18 mesi», ha detto Eberhart. Come si fa la ristrutturazione? «Un abbassamento dei costi è inevitabile con contratti sul mercato. Utilizzo più alto delle macchine, ne consegue un utilizzo più alto delle persone».

Alleanza internazionale

«E poi Alitalia non può rimanere da sola», ha detto il numero uno di Air Dolomiti. «Alitalia può fare un accordo con Lufthansa oppure con altri gruppi in Europa, ci sono anche Air France-Klm e British Airways. Se tutte queste misure non bastano e Alitalia rimane in perdita si deve anche pensare al ridimensionamento, ma bisogna provare tutto prima».

Esuberi e flotta

Eberhart non ha indicato quanti potrebbero essere gli esuberi, né a quanti aerei potrebbe essere ridotta la flotta. Il mese scorso l’a.d. di Lufthansa, Carsten Spohr, aveva prospettato l’ipotesi di una riduzione a 90 aerei, rispetto ai 113 di Alitalia a fine 2019. «100 aerei, 90, oppure 85, non lo sappiamo. La stima di 90 aerei di Spohr era un’ipotesi. Questo è il punto sugli esuberi». Più si riduce la flotta, più si dovrebbe ridurre l’occupazione. Eberhart ha comunque detto che le compagnie ristrutturate e acquisite da Lufthansa dopo il risanamento sono tornate a crescere. «Swiss oggi ha dimensioni doppie rispetto a quando fu acquisita e i passeggeri di Austrian sono aumentati del 40%».