Aliz, accappatoi di lusso da indossare come capispalla

Un prodotto di alta gamma, dedicato a chi ama prendersi cura di sè senza badare a spese. La linea di accappatoi di lusso targata Aliz-D Déshabillé Couture nasce dal desiderio e dalla necessità della sua creativa, Aliz Dora Toth, di diversificare gli articoli prodotti in spugna, rendendoli indossabili come se fossero degli abiti.

I primi a essere lanciati sono i modelli femminili, tre per l’esattezza, e uno invece unisex. Ma c’è anche una linea dedicata a bambini e ragazzi di età compresa tra 8 e 12 anni.

«Era un nostro desiderio, mio e di mio marito (Alberto Talamoni, ndr) - dice Aliz Dora Toth - quello di lanciare un brand nel mondo della moda. Avevamo trovato anni fa degli accappatoi di lusso e abbiamo cercato di riprodurli. Dopo una lunga ricerca, abbiamo trovato il tessuto adatto, che è Made in Italy e su nostra richiesta viene realizzato in Lombardia (la sede della società è vicino a Desenzano)».

I prodotti hanno costi non lontani dai mille euro. «La colorazione identificativa è il grigio “sushi”, che dona al capo un'eleganza indiscutibile - dice l’intervistata -. Il tessuto è 100% cotone di altissima qualità, certificato OEKO-TEX, le finiture sono ricercate, unite ad alcuni dettagli inconfondibili, di alta sartoria».

Tra i modelli proposti: Angel è un capo corto con maniche a mantella, realizzato nella tonalità iconica “grigio sushi”. «La struttura è completata dal collo revers a scialle, dalle tasche laterali nascoste e dai ricercati passanti della cintura a forma di alamari» spiega Aliz. Madame è un capo con un collo alto, con spalle a sbuffo, polsini a volant e dalle tasche laterali nascoste e dai ricercati passanti della cintura a forma di alamari, mentre Urban è un accappatoio lungo dal design unisex, con ampio collo a revers.

La società è una start up che ha oggi in organico sei dipendenti, compresi i due titolari che operano da anni nel settore estetico con una propria realtà che distribuisce in Italia prodotti internazionali. Lanciati i primi capi, la strategia punta alla realizzazione di nuovi prodotti con colorazioni diverse.