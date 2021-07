All’Adler si guarda in alto dalla vasca

L'Adler Lodge Alpe dona una vita davvero armoniosa sui prati dell'Alpe di Siusi. Si è soli nel proprio chalet dalle travi in legno, la luce entra a illuminare un radioso mattino, le Dolomiti sembrano essere astate apparecchiate per noi. Nel main Lodge c'è la zona wellness però quasi non ci si accorge di questa possibilità liquida perché il piacere di correr nei prati tra le farfalle colorate, annusare i profumi del fieno e quelli freschi dei boschi bastano da soli a conquistare chi è qui per rilassarsi. Certo, a colazione è meglio andare perché tutti i prodotti arrivano da fattorie e masi biologici della zona, i piccoli frutti ringiovaniscono soltanto a guardarli. E l'Alpe di Siusi, montagna femmina, si mostra in tutta la sua ammaliante bellezza.

