“All'alba, guarda ad Est”: la Cina e la nuova era tra l'Alpha e il Beta

A fine aprile erano 10mila i veicoli usciti dalla linea di produzione della Gigafactory di Shanghai della Tesla dopo la ripresa della produzione dopo una una breve pausa. Nei primi quattro mesi dell’anno, la fabbrica di Shanghai ha consegnato 183.686 veicoli, oltre 1,7 volte la quantità registrata nello stesso periodo dello scorso anno, superando di fatto il totale del 2020. La fabbrica cinese ha già iniziato a produrre veicoli per l’esportazione nei mercati dell’Asia-Pacifico e dell’Europa. “Crediamo che la situazione epidemica sia solo una breve prova e sfida. Abbiamo visto la capacità di tutti i settori di far fronte alle criticità nel processo di ripresa del lavoro”, ha dichiarato Tao Lin, vice presidente di Tesla. “Crediamo che la produzione tornerà presto alla normalità”. La Gigafactory di Shanghai di Tesla è la prima impresa di produzione di auto interamente di proprietà straniera in Cina. Le consegne dell’azienda si sono attestate a 484.130 veicoli lo scorso anno, con un aumento del 235% rispetto al 2020, e costituiscono il 51,7% della capacità produttiva globale di Tesla del 2021.



Si dice che l'ora più buia sia quella che precede l'alba. Oggi, dopo due anni di sconvolgimenti, sembra che l'alba che ci attende sorgerà con un nuovo Sole: la Cina.I tempi agitati che stiamo vivendo impongono non solo di cercare nuovi punti di riferimento, ma anche di guardare ai “vecchi” punti di riferimento con nuovi occhi. Questo è quello che si sta facendo con la Cina, un faro acceso da tempo e il cui ruolo nel mondo continua ad evolvere.



I momenti di crisi, come quello causato dalla pandemia, sono per natura momenti di transizione, in cui nuove esigenze, modelli di comportamento e trend emergono. Così come emergono anche nuovi personaggi e protagonisti delle scene politiche, sociali ed economiche.



Per parafrasare l'economista Schumpeter, secondo cui le innovazioni avvengono sempre a grappolo, gli ultimi due anni ci hanno dimostrato che anche gli imprevisti avvengono a grappolo. E quando un problema emerge, è imperativo individuare un leader in grado di proporre delle soluzioni convincenti sotto molteplici punti di vista, incluso quello economico.



La ripresa dell'economia cinese dopo lo scoppio della pandemia ha dato un segnale rassicurante agli investitori, malgrado il suo rallentamento di crescita e gli scombussolamenti che, nel mentre, hanno toccato alcuni settori, come quello tecnologico o immobiliare. A questi avvenimenti si aggiunge il nuovo slogan della politica economica cinese presentato da Xi Jinping ad agosto 2021, "Prosperità comune", che promette nuove riforme socioeconomiche con l'obiettivo principale di ridistribuire la ricchezza e di rafforzare i consumi interni, riducendo la dipendenza dalle esportazioni e dagli investimenti per moderare i rischi derivanti dalla volatilità dei cicli economici internazionali, secondo la "strategia della doppia circolazione".