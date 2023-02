All’Aprica la pista illuminata più lunga d’Europa

Se avete la possibilità di salire al Passo Aprica in un giorno infrasettimanale, il giovedì per la precisione, l'appuntamento da non perdere è con la sciata in notturna sulla Superpanoramica del Baradello, la pista illuminata più lunga d'Europa con i suoi 5,5 km che scendono dai 2.000 metri dove vi attende per una sosta lo Chalet dal Brusca fino ai circa 1.200 metri della partenza degli impianti, direttamente in paese. Pensata e realizzata nel 2020 (con il supporto di Eni Gas e Luce, oggi Plenitude) per intercettare la voglia di neve e natura degli appassionati di scialpinismo e ciaspole (a cui è riservato tutt'ora l'accesso la sera del venerdi), la pista è adatta a sciatori e snowbordisti di ogni livello e la sua ampiezza induce a percorrerla in grande scioltezza, con ampi curvoni e lasciando correre tranquillamente gli sci. L'apertura serale dalle 19.30 alle 23.00 (l'ultima salita è alle 22.30) è prevista fino al 18 marzo e il costo delle skipass dedicato (al netto delle promozioni per famiglie) è di 21 euro per gli adulti, che scendono a 15 se si è possesso di una tessera giornaliera o pluri-giornaliera. Difficile spiegare a parole l'effetto di sciare alla luce artificiale, assicurata in modo uniforme lungo la pista da speciali proiettori a uso sportivo, ma dopo aver vissuto l'esperienza di persona è indubbio che si tratti di qualcosa di unico.



