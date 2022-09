All'Aprica la pista notturna più lunga d'Europa

La neve, all'Aprica, non manca (quasi) mai e forse anche per questo che saranno le sue piste a veder gareggiare gli atleti del Super G maschile e femminile dei Winter Games 2024. Sui 50 chilometri del comprensorio possono divertirsi principianti e sciatori esperti mentre gli anelli per lo sci di fondo e i tracciati di sci scialpinismo invitano gli appassionati del genere a vivere la natura in uno scenario incorniciato da montagne e boschi ancora incontaminati. Da non perdere è la Superpanoramica del Baradello, la pista da sci illuminata più lunga d'Europa, 6 km di discesa con una vista unica sul fondovalle e la Valtellina.

