All’asta le grane di Palermo, imprese in pista

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Fontane o marciapiedi da riparare, aiuole da sistemare, attività sociali da sostenere, riqualificazione e arredo di numerose piazze della città. E l’elenco potrebbe continuare. Sono i tanti problemi di Palermo messi all’asta e acquistati dagli imprenditori palermitani che se ne prenderanno cura e realizzeranno gli interventi necessari e magari attesi da anni. Una iniziativa di Sicindustria Palermo di cui è presidente Giuseppe Russello: «Con questa iniziativa vorremmo lanciare un messaggio diverso – dice Russello –. Vorremmo intanto tendere la mano al Comune e alle istituzioni; ricordare che tutti abbiamo la possibilità di fare qualcosa; che il benessere collettivo è frutto anche di piccole scelte che aiutano a rendere migliore il luogo in cui viviamo o in cui facciamo impresa e le condizioni di chi condivide le nostre stesse latitudini».

L’asta si è svolta ieri sera nei locali della Stazione Marittima del porto di Palermo: al primo incontro (una cena curata dallo chef Natale Giunta il cui ricavato servirà in parte a finanziare l’iniziativa) hanno partecipato oltre 150 imprenditori. Battitore d’asta la giornalista palermitana Stefania Petyx sulla base di lungo elenco stilato con il Comune che abbraccia tutta la città, dal centro alle periferie, ed è diviso in tre fasce d'intervento (fino a 3.000, a 5.000 e a 15.000 euro). È nata anche l'idea di realizzare un portale web delle sponsorizzazioni e di istituzionalizzare le attività di questo tipo per far sì che chiunque voglia intestarsi un problema, possa individuarlo e sceglierlo con un semplice click. Tra i primi “problemi” messi all’asta proprio quello della realizzazione del portale internet: ad aggiudicarsi il problema della piattaforma web per rendere stabile e duratura nel tempo l’iniziativa degli industriali palermitani la tech company Digitrend fondata dall’imprenditore Biagio Semilia. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha sposato l’iniziativa dice: «I problemi di Palermo sono di tutti e questa bella iniziativa, all'insegna di una rinnovata sinergia tra amministrazione comunale e settore industriale, dimostra il grande impegno delle nostre imprese per la cura della città» .