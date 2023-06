All’asta l’ultimo ritratto di Klimt, stimato 65 milioni di sterline: è record in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ultimo ritratto realizzato da Gustav Klimt (1862-1918) sarà messo all’asta da Sotheby’s a Londra martedì 27 giugno con un stima di 65 milioni di sterline (80 milioni di dollari, 76 milioni di euro), la più alta mai proposta in Europa: si tratta di “La dama con il ventaglio” (”Dame mit Fächer”). Attualmente il record del prezzo più alto mai raggiunto in un'asta europea è detenuto dalla scultura Walking Man I di Alberto Giacometti, venduta nel 2010 per 65 milioni di sterline.

Quando Gustav Klimt morì inaspettatamente un giorno di febbraio del 1918, il dipinto era ancora sul cavalletto del suo studio. «Ciò significa, con tutta probabilità, che si tratta dell’ultimo ritratto che ha realizzato, nonché di un lavoro di qualità eccelsa, rappresentativo dello stile esuberante ed eccentrico dell’ultimo Klimt», ha spiegato un portavoce di Sotheby’s.

“La dama con il ventaglio” è considerato anche uno dei lavori più belli di Klimt, creato in un momento in cui la “formalità” dei suoi precedenti lavori su commissione cede il passo a una nuova espressività - un’immersione sempre più profonda e gioiosa nel disegno, nel colore e nella forma, che - pur essendo influenzata dai suoi contemporanei Van Gogh, Matisse e Gauguin - diventa qualcosa di completamente diverso nelle mani del pittore austriaco. Allo stesso modo, mentre le opere un po’ più precoci del famoso “periodo d’oro” di Klimt, con in testa l’iconico ritratto di Adele Bloch-Bauer I del 1907, vedono la protagonista presentata come un’icona, in mezzo a un arazzo di forme dorate, in questo caso la figura si dissolve quasi sullo sfondo, mentre la morbida trama della pelle della donna si ripete sullo sfondo giallo pallido.