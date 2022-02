All’economia servono orizzonti chiari e di lungo respiro

Con Economy of Francesco, l’attuale pontefice rilancia il valore di quelle esperienze, con un appello rivolto ai giovani per «un’economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda».

Penso anche al testo del vescovo Domenico Sorrentino sull’economia della fraternità e soprattutto all’ultimo Economia umana dove si approfondisce l’idea di economia sociale a partire dalla lezione di Giuseppe Toniolo.

Anche Mons. Orazio Francesco Piazza, dopo aver lavorato per anni in Vaticano, oggi vescovo di Sessa Aurunca, consegna alle stampe per Rubbettino un testo sull’economia civile integrale e sulla rinascita delle comunità locali.

E non sono solo loro, ma ci sono imprenditori e giovani che all’indegnità del dio denaro oppongono la dignità dell’uomo.

La sfida che abbiamo davanti è di una magnitudo di carattere colossale, e la grande crisi non è ecologica, è politica; oggi l’uomo non governa le forza che ha scatenato, ma sono quelle forze che governano l’uomo.