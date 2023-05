All’IHIF di Berlino l’Italia gioca la carta dei grandi eventi

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Dal 2014, prima volta in cui ci siamo affacciati a IHIF, International Hospitality Investment Forum di Berlino, la partecipazione italiana è cresciuta costantemente anno dopo anno. Un bel segnale che dimostra la vitalità del settore e il dinamismo dei nostri imprenditori. Così come è innegabile l’attenzione sempre crescente da parte degli investitori stranieri che rappresentano un’opportunità di crescita per il Paese e sono il segnale che anche nel medio e lungo periodo la nostra destinazione venga considerata un’opportunità per il turismo mondiale» questo il bilancio che traccia Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, al termine del forum che è appena terminato nella capitale tedesca. Alla 25° edizione dell’IHIF l’Italia era presente con Confindustria Alberghi ha partecipato all’appuntamento con Italian trade agency (Ita) e Cassa depositi e prestiti (Cdp), Invitalia oltre a una numerosa rappresentanza di operatori del settore alberghiero alla ricerca di partner e capitali per le aziende del comparto.

Nello spazio Italia Hospitality è stato ricavata un’area dedicata a Roma Expo 2030 a supporto della candidatura dell’Italia e delle grandi potenzialità dell’evento. Qui si sono svolti incontri B2B e attività di networking con operatori provenienti da tutto il mondo, con momenti di confronto nelle tre giornate per analizzare le prospettive e le tendenze del settore che si conferma come uno dei principali driver di crescita economica e sociale a livello globale. Si è anche svolto il dibattito: «Hospitality investment in italy: exploring new opportunities?» con gli interventi di Elisabetta Fabri, Presidente & Ceo Starhotels Group; Aldo Melpignano, Ceo Egnazia Ospitalità Italiana; Angelica Corsini, Head of Business Development Arsenale Group; Giorgio Palmucci, Vice Presidente Confindustria Alberghi; Francesco Alfonsi, Direttore ITA - Italian Trade Agency; Chiara Caruso, Head of the National Tourism Fund CDP Real Asset SGR SpA moderati da James Chappell, Global Business Director Horwath HTL.