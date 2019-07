All’interno di Fiumicino una HubTown dei servizi

L’intero progetto conta circa 80mila metri quadrati, di cui 65mila con destinazione uffici. Una novità assoluta per Fiumicino. «Per creare il concetto di destination uffici a Fiumicino - spiega Carbonari - dobbiamo realizzare due caratteristiche: il miglior prodotto possibile, e di questo siamo certi. E poi dobbiamo essere più competitivi rispetto al mercato di riferimento, che per noi è quello della zona Eur. Per questo i nostri prezzi saranno del 20%-30% inferiori alla zona “core Eur”».

Riguardo ai tempi previsti per la realizzazione e la commercializzazione, c’è un calendario dettagliato. «Il cantiere - dice Carbonari - aprirà a inizio 2020, i primi edifici saranno pronti tra fine 2021 e inizio 2022, il tutto finito entro il 2023. A regime, HubTown sarà frequentata da 10mila persone: 5mila utilizzatori degli uffici e 5mila fruitori/visitatori sia degli spazi uffici sia dei servizi e delle altre funzioni presenti nel distretto».

La commercializzazione, gestita da Adr con il supporto di Bnp Paribas Re, non è ancora partita: «Stiamo cercando di individuare gli interessi delle aziende, l’attività di vendita entrerà nel vivo con l’inizio del cantiere».