All'Isola d'Elba la 26a edizione del festival Isola Musicale d'Europa

Musica da camera e musica antica nei festival di questo scorcio d'estate. Dall'Isola d'Elba, dove è ormai giunto alla 26a edizione il festival Isola Musicale d'Europa, che ci fa conoscere numerosi luoghi speciali dell'isola: dai teatri alle chiese alla Villa Romana della Linguella, a Portoferraio. Anche nel Veneto Orientale spazi unici, dal Duomo romanico di Caorle al Teatro Russolo di Portogruaro, accolgono i concerti del Festival.Mentre a Milano una giornata intera ricca di concerti è uno dei momenti più alti del festival di musica antica, che va a concludersi il 31.



Isola d'Elba

Dal 28 all'11 la 26a edizione del festival Isola Musicale d'Europa, a Portoferraio e in altri Comuni. Apre il pianista Andrea Lucchesini in formazione cameristica, alla Villa Romana della Linguella; il 30 nella Chiesa dei SS. Giacomo e Quirico, a Rio, il violoncellista Mario Brunello, tra Bach, Weinberg e Cassadò; il 9 si torna alla Linguella per concerto veramente speciale con la pianista Martha Argerich e il violoncellista Mischa Maisky in due capolavori come la Sonata di Chopin e quella di Debussy.

Milano

Il 27, per il festival di musica antica Milano Arte Musica, giornata speciale di concerti, che iniziano alle 6 di mattina, a S. Bernardino alle Monache, canto gregoriano con l'ensemble Modo Antiquo;alle 9 a S. Maurizio i Concerti Spirituali di Melani e di Legrenzi; alle 12.30 gli organi di cinque chiese risuoneranno assieme in un concerto “diffuso”; e così via, con altri concerti lungo tutta la giornata, fino alle 20 a S. Maria della Passione, con l'organo di Bach.

Portogruaro

Dal 26 agosto al 9 settembre la 40a edizione del Festival, che tocca anche numerosi luoghi speciali del Veneto Orientale, dal Duomo romanico di Caorle all'area archeologica di Concordia Sagittaria. Ricordiamo il 2 settembre al Teatro Russolo di Portogruaro l'Orchestra Filarmonica della Scala; e il 31 la violinista Francesca Dego con il pianista Alessandro Taverna.