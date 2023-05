All’isola d’Elba per vivere la Napoleon Experience

All'Elba per tutto il mese di maggio si può vivere la Napoleon Experience, una nuova serie di proposte di appuntamenti coinvolgenti che faranno ritornare all'epoca in cui l'Elba era governata dall'imperatore corso. E' un'esperienza di viaggio che mescola cultura, enogastronomia, natura, folklore e naturalmente mare e relax. Dai musei nazionali delle ville napoleoniche alle ambientazioni ricostruite della più intima Casetta Drouot, dalle passeggiate sul Monte Capanne al nido d'amore nello scenario della Madonna del Monserrato tra cipressi, agave e macchia mediterranea e fino alla degustazione del vino Aleatico, tanto amato dall'imperatore. A prendere vita sotto il segno della storia di Napoleone sarà tutta l'Isola, da Capoliveri, dove la compagnia i Bardi del mare farà rivivere tra musica classica e parole la leggenda della Vantina, a Procchio (Marciana) per immergersi nella vita quotidiana dell'epoca naoleonica, fino al Santuario di Madonna del Monte dove si consumò l'amore clandestino tra Bonaparte e Maria Walewska. Per i più romantici, imperdibile la lettura delle lettere d'amore scambiate tra Napoleone e la prima moglie Giuseppina. Se gli amanti del buon cibo potranno godere delle cene napoleoniche a base di menù ispirati alle ricette del tempo, gli sportivi, invece, potranno esplorare le bellezze dell'Isola seguendo percorsi di trekking e MTB che ripercorrono i luoghi più significativi della permanenza di Bonaparte all'Elba.

4/5 Menu