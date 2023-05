All’Isola di San Pietro è tempo di Girotonno

C'è un luogo geografico in cui la malinconia della partenza e la gioia del ritorno sono scandite in maniera maggiore dagli orari dei traghetti che salpano, ed è l'isola di un'isola. E' il caso di San Pietro, con il suo centro storico Carloforte, posta di fronte alla punta sud-occidentale della Sardegna, da cui dista undici chilometri. Chi vi giunge per la prima volta resta affascinato da tutti gli elementi che rendono questa destinazione perfetta per concedersi una vacanza che ha il sapore del relax, ma anche dell'avventura, della cultura e della storia resa unica dalla particolarità di questo angolo di Sardegna in cui si parla dialetto genovese. A sud-ovest di Cagliari; può essere raggiunta con voli per l'aeroporto del capoluogo sardo da cui, in auto, bus o taxi, partire in direzione Portovesme o Calasetta da dove imbarcarsi sul traghetto.

