«All’Italia serve più produttività. Il Mes? Occasione da non perdere» Andrea Munari, ceo di Bnl-Bnp Paribas: «Con la Tltro di Bce più credito all’economia. Ora puntare su investimenti in infrastrutture, digitale e green economy. Debito pubblico sostenibile con politiche orientate alla crescita» di Alessandro Graziani

«Per uscire dalla crisi e avviare una vera e duratura ripresa dell’economia in Italia bisogna assolutamente aumentare la produttività. Vale per tutto il sistema economico, pubblico e privato. Comprese le banche che devono sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia digitale e dallo smart working». Andrea Munari, country manager per l’Italia del gruppo Bnp Paribas e amministratore delegato di Bnl, è convinto che la difficile fase di crisi che l’Italia sta vivendo possa e debba essere trasformata in una grande opportunità di rilancio del Paese. «Fin troppo facile ricordare i necessari e non oltre procrastinabili investimenti in innovazione, infrastrutture, reti, nel digitale, nell’economia sostenibile, nello snellimento dei tempi della burocrazia, però il vero nodo sta in quelli da dedicare alla scuola e alla ricerca». Ma la parola chiave, a suo giudizio, è: produttività.

Partiamo dalla fase di emergenza economica. Il Governo e l’Europa hanno dato risposte all’altezza della situazione?

Per tamponare l’emergenza sono state adottate politiche di tipo keynesiano velocemente, sia dai singoli Stati nazionali che dall’Europa, fatto questo che costituisce una novità che mi piace evidenziare. Tuttavia il tema chiave dei prossimi mesi è se le nuove politiche di rilancio riusciranno a generare nuovi animal spirit tra gli imprenditori ma anche tra i consumatori. Siamo in una fase in cui purtroppo pesano molto paura e inquietudine; paura di perdere il lavoro o comunque di veder scendere il reddito familiare o i propri risparmi. Non basta Keynes, serve anche Kahneman e le sue teorie sull’economia comportamentale. Il compito della classe dirigente, sia nel pubblico che nel privato, è quello di fare in modo che i cittadini di tutte le generazioni guardino al futuro con ottimismo.

Da banchiere, quali sono a suo giudizio gli investimenti di cui necessita l’Italia?

Servono nuovi vettori di crescita strutturale, a partire dal digitale e dalla sostenibilità ambientale. Penso agli investimenti in infrastrutture, per potenziare le reti tlc di banda larga anche in vista di una più ampia diffusione dello smart working. Ma anche infrastrutture ferroviarie, che portino i treni ad alta velocità in più aree di Italia. E un rilancio del settore costruzioni, che di fatto non si è più ripreso dalla crisi del 2008/2012, da indirizzare verso opere di riconversione immobiliare e progetti di rigenerazione urbana. Perché tutto ciò accada, ovviamente, c’è bisogno di uno snellimento della burocrazia che liberi il Paese, per citare Guido Carli, dai lacci e lacciuoli che tengono a freno gli animal spirit dei tanti, italiani e non, che hanno voglia e capacità di intraprendere nel nostro Paese. Ma tutto questo non può che passare attraverso un importante cambio di marcia sia nell’istruzione che nella ricerca.