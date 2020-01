All’Italia serve un’agenzia del debito pubblico come quella tedesca L'idea è quella di creare un'agenzia del debito alle dirette dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze incaricata di occuparsi della gestione a 360 gradi del debito pubblico italiano, a partire dalle aste di titoli di Stato ma non solo di Marcello Minenna

La polemica sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità ha riportato in auge il tema della vulnerabilità del debito sovrano dell'Italia alla speculazione avversa dei mercati. Un tema che inevitabilmente evoca l'autunno caldo del 2011 quando gli investitori realizzarono grossi profitti scommettendo contro i nostri titoli di Stato.

Per molti quell'episodio – come pure quelli minori che si sono verificati di tanto in tanto dopo il 2011 – va imputato all'elevato rapporto debito/PIL del nostro paese. Sebbene questo sia un dato di fatto innegabile, va tuttavia ricordato che tale dato costituisce da tempo una caratteristica strutturale dell'Italia, con cui però prima della crisi abbiamo convissuto in modo sostanzialmente pacifico.

Il vero problema, portato alla luce dalla crisi, è che l'adesione alla moneta unica, la connessa perdita di sovranità monetaria nazionale e l'assenza di un prestatore di ultima istanza (lender of last resort) nell'Eurozona – stante il divieto di finanziamento monetario dei deficit dei governi membri sancito dallo statuto della BCE – hanno come conseguenza assai perniciosa il fatto che i governi diventino ostaggio dei mercati finanziari. Una conseguenza che già prima dell'avvio dell'euro era chiara a molti economisti, come Wynne Godley quando osservava icasticamente che il finanziamento esclusivo della spesa pubblica sui mercati, in competizione con le aziende private, può diventare eccessivamente oneroso o addirittura impossibile, in particolare in condizioni di emergenza estrema.

Si tratta di un assetto che, come ho più volte evidenziato anche su queste pagine, può essere sanato solo con la condivisione dei rischi (risk-sharing) tra i paesi dell'area euro da inserire in un percorso che preveda una effettiva unione bancaria, un bilancio europeo a due cifre ed una politica fiscale perlomeno coordinata. Mentre si lavora per raggiungere simili obiettivi, a mio avviso vi sono delle iniziative che il nostro paese può intraprendere subito e in modo del tutto autonomo per mitigare la propria vulnerabilità agli “umori” dei mercati. L'idea è quella di creare un'agenzia del debito alle dirette dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze incaricata di occuparsi della gestione a 360 gradi del debito pubblico italiano, a partire dalle aste di titoli di Stato ma non solo.

La Finanzagentur tedesca

In Germania un'agenzia analoga esiste sin dal 2000: si chiama Finanzagentur ed opera come società di servizi finanziari esclusivamente in nome e per conto del Ministero delle Finanze. Essa fornisce servizi connessi all'emissione di titoli di Stato, all'uso di strumenti derivati, al monitoraggio e alla gestione dei rischi del debito con l'obiettivo prioritario di garantire in ogni momento la solvibilità del governo federale tedesco e di mantenere più bassa possibile la spesa per interessi sul debito.