De Scalzi (Eni): recovery fund accelera transizione. A Milano confronto su energia e ripartenza

Alla due giorni sull’energia, giunta alla ventesima edizione, partecipano i protagonisti delle politiche energetiche nazionali e il gotha dell'industria energetica italiana

"Transizione energetica e ripartenza economica: le nuove sfide". È questo il tema dell’”Italian Energy Summit” organizzato da 24 Ore Eventi in collaborazione con Il Sole 24 Ore (qui la diretta streaming). La due giorni, giunta quest'anno alla ventesima edizione, riunisce a Milano i protagonisti delle politiche energetiche nazionali. Tra questi il ceo di Eni, Claudio Descalzi, che nel suo intervento ha sottolineato la “grandissima opportunità” rappresentata dal recovery fund percè “ci aiuta ad accelerare progetti finalizzati alla transizione energetica e alla trasformazione del nostro business che stiamo già realizzando, e e ad uscire dal momenti di stasi dell'oil &gas”

De Scalzi (Eni): per recovery servono progetti e pragmatismo

Più in generale, secondo il manager, sul recovery fund, “servono progetti e bisogna essere pragmatici e bisogna avere competenze anche perché le risorse non sono scarse ma neppure infinite. Inoltre, - ha concluso - ci dovrà essere un coordinamento tra le aziende che dovranno realizzare queste opere e il pubblico: è un'opportunità incredibile per occupazione e formazione. Si può mettere in moto la macchina del cambiamento e disegnare nel nostro caso un futuro energetico e pulito”. Uno dei progetti messi in campo da Eni è quello dell'impianto di Ravenna per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica: “Abbiamo definito tutto il progetto e la parte di impatto ambientale: il progetto è molto maturo. Ne faremo presto uno molto simile in Gran Bretagna”.

Starace (Enel): in 5 anni idrogeno competitivo ma serve sforzo corale

L'elettrificazione, ha invece ammonito il ceo di Enel, Francesco Starace, “è il cuore della transizione energetica” che sarà finanziata dal recovery fund, un fronte sul quale l’azienda sta facendo “un grande sforzo”, in particolare per la digitalizzazione delle reti. I rischi, invece, “sono solo quelli di infilare nei progetti destinati al recovery fund cose che non c'entrano nulla o iniziative che non hanno possibilità di essere realizzate”, ha aggiunto, precisando invece che non si possono presentare progetti “business as usual” ma bisogna fare un salto in avanti. “La vera novità in tutto ciò - ha spiegato - è che per la prima volta l'Europa è andata sul mercato a finanziarsi come Europa”. Infine, una battuta sull'idrogeno: “Tra tre-cinque anni l'idrogeno può diventare competitivo: un Paese da solo non può arrivare a questo risultato, l'Europa tutta assieme sì, ognuno porterà il proprio contributo”. E sui bond sostenibili, su cui Enel ha agito sempre in prima fila: “C'è un'incredibile domanda da parte degli investitori di prodotti legati alla sostenibilità perché hanno un basso profilo di rischio. Magari in futuro vedremo anche un Esg bond dell'Italia”.

Alverà (Snam): corsa a idrogeno avrà successo, Italia messa bene

Della grande corsa all'idrogeno ha parlato alla platea anche Marco Alverà. Il ceo di Snam è convinto che questa volta avrà successo “perché costa molto meno e nei prossimi cinque anni può arrivare a costare come il petrolio”. Sul fronte dell'idrogeno, secondo il manager, l'Italia è messa benissimo, perché “abbiamo già fatto sperimentazioni, siamo dinamici, e abbiamo un vantaggio geografico fondamentale” anche se “dovremo essere bravi a far convivere le varie fonti di energia” visto che il gas “continuerà ad avere un ruolo fondamentale nella transizione energetica al 2050”. Snam ha un piano di investimenti da 6,5 miliardi, di cui 1,5 miliardi destinati a nuovi business, tra cui l'idrogeno.

Besseghini (Arera): settore servizi pubblici efficace durante pandemia

“Il settore, quello dei servizi pubblici, ha risposto con grande efficacia nel corso della crisi pandemica. I comparti dell'energia ma anche quello dei rifiuti, durante il lockdown, hanno garantito i servizi senza alcun tipo di problema”. Così il presidente di Arera, Stefano Besseghini, anche lui intervenuto nella prima parte del Summit . “Abbiamo - ha aggiunto - attivati incontri con gli operatori per avere il polso della situazione aggiornato. Ora l'emergenza acuta è superata ma non siamo ancora in una fase normale e ci stiamo muovendo su due linee: la prima è quella di continuare il monitoraggio della situazione creata dall'emergenza, la seconda è la visione di medio periodo. Bisogna cogliere ciò che di buono siamo riusciti ad avere durante l'emergenza. Il percorso che ci attende non è semplice, abbiamo bisogno di tanto lavoro serio”.