All'Its Ict di Genova per il 90% dei ragazzi lo stage si trasforma in lavoro

E' uno dei primi Its nati in Italia, opera nel campo delle tecnologie avanzate e propone tre corsi per formare specialisti nella costruzione di software applicativi. La frequenza dei corsi è gratuita.