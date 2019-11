All'Its Last Verona full immersion nella logistica 4.0

Al primo posto nella graduatoria nazionale del Miur, l'Its Last Verona ha sbaragliato la concorrenza degli altri istituti con il corso per tecnico superiore dei trasporti e dell'intermodalità. Il tasso di occupazione dei diplomati supera il 92 per cento.