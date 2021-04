Roma travolta all’Old Trafford: Manchester è l’Olimpo del calcio in Europa

Quaranta anni fa, Italia e Inghilterra si contendevano lo scettro del calcio. Oggi la Serie A è in declino, l'ultimo trofeo internazionale risale al 2010, l'anno del Triplete dell'Inter di Josè Mourinho: mai l'Italia ha avuto un così lungo digiuno.

La Premier League, invece, domina il calcio in Europa: quest'anno 4 club su otto sono approdati alle semifinali di Champions ed Europa League. Nessun paese ha così tante squadre nel G8 del calcio continentale. Non solo: dopo la remuntada del Manchester City, altra sponda della città, contro il PSG, a Parigi la sera del 28 aprile, e il pareggio in casa del Real Madrid da parte del risorto Chelsea di Tuchel, l'Inghilterra potrebbe monopolizzare la Champions League: la finale di Istanbul rischia di essere un banale derby di Premier, come due anni fa lo fu la finale di Europa League, vinta dal Chelsea allora allenato dall' incompreso e sottovalutato Maurizio Sarri, peraltro in predicato di sostituire proprio Fonseca, un altro incompreso, sulla panchina della Roma.

La città di Manchester, poi, insegue un record nel record: potrebbe essere la prima ad avere le sue due squadre cittadine in due finali di coppa contemporaneamente. E siccome ai medesimi Dei piace anche prendersi beffe degli uomini, lo strapotere della Gran Bretagna cade nell'anno della Brexit: dal primo gennaio il paese è fuori dalla Ue. Ma è ben dentro l'Europa del pallone. Rule Britannia era la canzone patriottica degli inglesi nell' 800 quando il paese dominava i mari di tutto il mondo e sull'impero della Regina Vittoria non tramontava mail il sole.

La sfida più difficile

Per la Roma, deludente e discontinua in campionato ma “bella di notte”, ripescando un famoso epiteto dell'ex romanista Zbigniew Boniek, anche se a coniarlo fu l’Avvocato quando il polacco era nella Juve, la sfida col Manchester United, era la sfida più difficile finora affrontata dal club della capitale in tutta la stagione.

I Red Devils non sono più quelli dei tempi d'oro e vivono una fase di declino, ma vantano una rosa temibile, soprattutto l'ex juventino Paul Pogba e il mattatore di coppa Bruno Fernandes. Soprattutto, i Diavoli Rossi sono in cerca di riscatto in Coppa: lo United è secondo in campionato, ma a distanza siderale dagli odiati cugini del City di Pep Guardiola. Avevano già perso la semifinale della Carabao Cup (una sorta di Coppa Italia) nel derby stracittadino con il City, e viene da un pareggio dalla trasferta di Leeds contro i Peacocks di Andrea Radrizzani. La finale di Europa League, peraltro già vinta quattro anni fa, è l'unico obiettivo stagionale rimasto, così come per la Roma.