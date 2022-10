All’ombra del Gran Sasso: Colline teramane fra mare e monti, storia ed enoturismo

Civitella del Tronto

La Cattedrale di Santa Maria Assunta, meglio conosciuta come il Duomo di Teramo, risale al XII secolo e la sua peculiarità è l'alternanza di due stili architettonici: la parte inferiore in stile romanico e quella superiore in stile gotico. Al suo fianco si staglia il campanile alto circa 50 metri, costruito in diversi momenti (nel XV secolo è stato realizzato il coronamento ottagonale) e ancora oggi oggetto di lavori di restauro post terremoto. Il Duomo, così come il Palazzo vescovile e il Palazzo Costantini con i suoi bellissimi portici, si affacciano sul vero cuore di Teramo, Piazza Martiri della Libertà, teatro di eventi e manifestazioni in tutti i periodi dell'anno. Poco lontano meritano infine una visita i resti di un Teatro Romano del II secolo dopo Cristo: sotto il livello stradale si può ammirare quello che fu un complesso con gradinate di forma semicircolare in grado di ospitare fino a 3mila spettatori e una facciata esterna composta da due ordini sovrapposti di arcate.

I borghi medievali fra ceramiche e fortezze

Lasciandosi alle spalle la città, bastano poche decine km di auto per raggiungere altri borghi storici del teramano, come Atri, principale centro della Valle del Vomàno, e Castelli, appoggiato alle falde del Gran Sasso e famoso per la tradizione delle ceramiche di maiolica realizzate nei cinque colori (giallo, blu, manganese, verde rame e arancio) ottenuti dai minerali del territorio.

Altro borgo da toccare è infine Civitella del Tronto, appoggiato su un possente masso granitico sulla strada che porta ad Ascoli e anticamente il baluardo settentrionale del Regno di Napoli al confine con lo Stato Pontificio. Le attrazioni da non perdere girovagando fra le sue pietre sono almeno due: la Fortezza edificata a mo' di acropoli dagli spagnoli nella seconda metà del XVI secolo e lunga ben 500 metri e la cosiddetta “ruetta”, la via pedonale più stretta d'Italia, larga poco più di mezzo metro.

Il vino e i prodotti tipici una risorsa, anche turistica

Colline Teramane è anche la prima denominazione di origine controllata e garantita della regione Abruzzo (Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Docg) e l'obiettivo dell'omonimo Consorzio (nato nel 2003) non è solo produrre un vino di qualità destinato anche all'esportazione ma anche valorizzare e promuovere un intero territorio racchiuso tra la montagna (il Gran Sasso e i Monti della Laga) e il mare.

La storia vinicola di queste colline è vecchia di oltre 2mila anni e oggi si riflette nelle pratiche improntate alla sostenibilità ambientale di produttori che hanno scelto in larga parte colture biologiche e biodinamiche. Rimbalzare fra le varie cantine per degustare il Pecorino o il Trebbiano d'Abruzzo, il Cerasuolo e naturalmente il Montepulciano d'Abruzzo è un'esperienza nell'esperienza. Si scoprono realtà a conduzione familiare che raccolgono la sfida di fare vino circa 800 metri di altitudine all'interno del Parco Nazionale (nel comune di Torricella Sicura), dando vita a un progetto di viticoltura boschiva “maritata” che trae fondamento da vitigni millenari, oppure cantine che sono il fiore all'occhiello della denominazione Colline Teramane, come Strappelli e Cerulli Spinozzi.