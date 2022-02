In Borsa torna l’adrenalina dopo anni di rialzi: tre nuovi ostacoli per i mercati

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’adrenalina torna sui parterre finanziari dopo anni di rialzi munifici, a prova di investitori timorosi. I guadagni costanti hanno riguardato soprattutto gli indici azionari americani, è vero, ma sono stati distribuiti anche a chi ha investito nei listini internazionali, dove quelli Usa contano per oltre il 40%.

Dall’inizio del 2022, invece, il percorso dei mercati è più sconnesso. Gennaio è stato un mese in ribasso per quasi tutte le Borse, specialmente per Wall Street, dove l’S&P500 ha perso...