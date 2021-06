All’ospedale Gaslini una nuova Tac grazie al ravvedimento di un condannato

Una lunga frode

La frode, hanno stabilito gli inquirenti è durata oltre 20 anni e, tra i sinistri falsi, ne figurano sei nei quali la parte danneggiata o responsabile alla guida della propria Porsche 911 è addirittura una signora ultranovantenne (zia di Tacchella), deceduta nel 2017.

L’indagine, che la Procura ha proseguito col supporto della commissariato Foce Sturla e del nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza, ha consentito di procedere al sequestro preventivo di oltre 6,5 milioni tra fondi, titoli e depositi in conto corrente, in gran parte riconducibile alle truffe assicurative e all'evasione fiscale.

Nei giorni scorsi ci sono stati 20 rinvii a giudizio, 20 archiviazioni e 17 patteggiamenti, tra cui quello di Tacchella. Questi, chiarisce la Procura, ha manifestato ravvedimento «decidendo di saldare fino all’ultimo centesimo il suo debito verso la giustizia per l’attività illecita posta in essere nel corso di oltre vent’anni».

Patteggiamento e donazione

Oltre a «prestare consenso per un patteggiamento allargato, concordando la pena significativa di quattro anni e otto mesi di reclusione e 23mila euro di multa», Tacchella, spiegano ancora dalla Procura, «ha acconsentito alla liquidazione di parte del patrimonio sequestrato, tramite l'amministratore giudiziario nominato dal Gip, per complessivi 4,3 milioni di euro». In più da Tacchella è arrivato il versamento, a titolo di beneficienza, di 850mila euro, di cui di 750mila, come si è detto, al Gaslini e di 100mila al San Marcellino.

«Come cittadini - ha sottolineato il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi - siamo grati per l’attività che il Gaslini svolge per tutti noi. E questa vicenda, con la donazione, dimostra come la giustizia a volte raggiunga risultati più che apprezzabili».