All’Outlet di Vicolungo restyling da 9 milioni di euro Quattro milioni di clienti. I visitatori che ogni anno si recano al centro commerciale piemontese gestito da Neinver di Vincenzo Chierchia

1' di lettura

In dirittura d’arrivo i lavori di restyling di Vicolungo The Style Outlets, centro di proprietà di Neptune, joint venture tra la società di gestione Neinver e il fondo immobiliare Nuveen.

Sede di 150 boutique di prestigiosi marchi internazionali, Vicolungo The Style Outlets è meta di oltre 4 milioni di visitatori all'anno. Tra i centri che hanno fatto la storia degli outlet in Italia, Vicolungo The Style Outlets è stato ampliato due volte, dall'apertura del 2004, in virtù del crescente successo e si sviluppa oggi su una superficie commerciale di oltre 34.000 metri quadrati.

Eduardo Ceballos, country manager di Neinver in Italia, spiega che «per continuare a rappresentare il benchmark per lo shopping anche nel nuovo decennio, Vicolungo The Style Outlets è stato oggetto di importanti lavori di restyling in linea con un nuovo modo di proporre e vivere l'outlet dove, a fianco dell'offerta commerciale, si valorizza sempre più l'esperienza del visitatore, a 360 gradi».

I lavori di restyling, a firma dello studio internazionale Chapman Taylor, hanno previsto un investimento di oltre 9 milioni di euro.

Cuore della vita del centro, la piazza ospita anche il rinnovato edificio dell'Info Point. Oltre a svolgere la sua funzione informativa e di Iat, l'Info Point è stato ampliato con l'introduzione di una nuova area business & lounge, destinata ad accogliere meeting ed eventi.