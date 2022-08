All’Ucraina devono essere concesse garanzie di sicurezza

Siamo concentrati a combattere e vincere la guerra, ma abbiamo già avviato il processo per ottenere garanzie dai nostri alleati. Abbiamo istituito un gruppo di lavoro di alto livello co-presieduto da me e dall’ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen. Tra i membri ci sono alcuni dei nostri amici più stretti, tra cui William Hague, l’ex segretario agli Esteri del Regno Unito, Kevin Rudd, l’ex primo ministro australiano.

Abbiamo in programma di presentare le nostre raccomandazioni alla comunità globale nel prossimo futuro. Alcune voci influenti, anche all’interno dei governi dei nostri alleati, credono ancora che sia impossibile opporsi alla Russia. La loro posizione può essere paragonata a quella di un bambino che si trova di fronte a una sfida difficile. Invece di chiudere gli occhi, ficcarsi le dita nelle orecchie e gridare che il problema sparisca, queste persone devono aprire gli occhi e vedere la Russia per quello che è.

Ora sappiamo abbastanza per essere certi che non esiste un accordo di pace sotto il quale la Russia apporrebbe la sua firma e manterrebbe la sua parola. Date le azioni della Russia in Siria e il suo comportamento dopo la presa della Crimea, dovrebbe essere ovvio che la Russia sta usando i colloqui di pace come una distrazione e una trappola, non come una soluzione. La Russia ha violato gli accordi di Minsk e Normandia subito dopo la firma e, per otto anni, non ha rispettato pienamente nessuno dei suoi impegni. Ad oggi, la Russia ha violato tutte le norme e i principi fondamentali del diritto internazionale. Non c’è forma che l’Ucraina possa assumere come nazione indipendente con cui la Russia possa convivere. Gli ucraini lo sanno. Ed è per questo che continuano a resistere all’aggressore. Continuano la loro lotta per la libertà.

E se l’Ucraina cade, quale sarà il prossimo Paese? Di fronte a un aggressore, è inutile sperare nella pace attraverso appelli alla giustizia: non si otterrà nessuna delle due cose.

Dopo aver lasciato la Casa Bianca, Bill Clinton ha scritto nel suo libro di memorie che la sfortunata conferenza sulla sicurezza di Budapest è stata “imbarazzante, un raro momento in cui le persone di entrambe le parti hanno perso la palla”. Purtroppo non è proprio così. La leadership russa non ha perso la palla. Ha visto una nuova opportunità e ha sfruttato appieno il debole memorandum per le proprie ambizioni imperiali.