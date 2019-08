All’università la cooptazione funziona meglio dei concorsi

All’Università non funziona così. Provo con un esempio concreto. Se un dipartimento decide che ha bisogno, per necessità di ricerca e/o di insegnamento, di un esperto di, diciamo, “sintesi organica”, bandisce un posto nel settore Chim06 (Chimica organica) e definisce il “profilo” del candidato e i criteri con i quali verrà fatta la valutazione. Qualunque docente in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale (Asn) nel settore Chim06 può fare domanda. Anche un ottimo chimico teorico, quindi, o una eccellente studiosa di stato solido possono partecipare, benché le loro competenze scientifiche maggiori siano in campi molto diversi da quelli richiesti. Starà alla commissione valutare quanto i curricula dei candidati siano adeguati o non adeguati, ma - attenzione! - per legge lo dovrà fare non tanto discutendo le competenze che servono al dipartimento, quanto l’aderenza ai criteri, spesso quantitativi (numeri di pubblicazioni, impact factor, H-index, finanziamenti ricevuti, progetti di cui si è responsabili etc) stabiliti nel bando di concorso. Terreno insidioso.

Per capirci meglio, è come se, per assumere un violino in una orchestra, fosse necessario bandire un concorso per la sezione “archi” con un “profilo” da violinista, senza poter scegliere il vincitore sulla base della sua esperienza con il violino. Il migliore dei candidati - come anni di carriera, premi, esibizioni pubbliche - potrebbe essere una viola, o un contrabbasso... ma come fare se all’orchestra serve un violino?

Insomma, all’Università non è vero che “uno vale uno”, e spesso nemmeno che “serve il migliore”. Altra eresia.

Come fare quindi? Si dovrebbe fare quello che si fa in tante altre professioni, sia in Italia, sia all’estero: reclutare e promuovere alla luce del sole sulla base di criteri chiari, predefiniti e trasparenti. In altre parole si dovrebbe “cooptare” apertamente con piena assunzione di responsabilità, senza trincerarsi dietro complesse procedure e numerologie. Procedure e numerologie che, proprio per la loro complessità, aprono ampi spazi a contestazioni e ricorsi.

L’amministrazione pubblica oggi opera sotto la costante minaccia dei ricorsi, e non solo per i concorsi universitari. Accessi agli atti, ricorsi amministrativi, ricorsi al presidente della Repubblica sono l’incubo quotidiano degli addetti ai lavori. Proteggersi dai ricorsi è diventata la preoccupazione maggiore, alla quale si risponde aumentando i controlli, aggiungendo parametri, e rendendo i processi ancora più lenti e spesso ancora più oscuri. De facto, strumenti nati per difendere il cittadino da malversazioni e comportamenti illeciti finiscono per paralizzare la pubblica amministrazione.