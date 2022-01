All’Università di Padova un corso di alta formazione sul profumo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell'anno in cui cade l'ottocentesimo anniversario della sua fondazione, l'Università degli studi di Padova lancia un programma formativo innovativo e inedito a supporto di un settore imprenditoriale estremamente dinamico ma anche altamente specializzante, quello della profumeria. Il corso di alta formazione «Professione profumo: dalla creazione al mercato», un percorso didattico specialistico inedito dedicato ai professionisti del settore della profumeria.



Il corso è stato progettato dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” dell’ateneo in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del farmaco e con Mavive, azienda storica operante nel settore. Si tratta di un programma formativo che segue l'esperienza ventennale del Master Business and management frangrance and cosmetics del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Padova con il Dipartimento di Farmacia, Isipca (Institut Supérieur International du Parfum e de la Cosmétique Aromatique Alimentaire) e l'Università di Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines che ogni anno attira studenti da tutto il mondo.

«Professione Profumo» si rivolge a persone già impiegate nel settore della profumeria e della cosmesi o desiderosi di accedervi e affronterà sia i temi scientifici che gli aspetti imprenditoriali legati alla ricerca, sviluppo e lancio di nuovi profumi. Attraverso l’alternanza di lezioni teoriche, esercitazioni, laboratori , casi di studio e testimonianze a partire dagli aspetti storici e tecnico-scientifici delle fragranze, il corso si pone l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti competenze per accedere a ruoli gestionali ad esempio nel settore della distribuzione e retail, della comunicazione e del marketing del profumo inteso come prodotto cosmetico nonché di formare professionisti in grado di utilizzare le peculiarità e gli strumenti che caratterizzano le aree indicate al fine di sviluppare capacità tecniche e manageriali.

Il corso copre le due aree tematichebusiness-management e tecnico-scientifica. L'area business-management affronta i temi legati al settore dei profumi a livello nazionale e internazionale: struttura, dimensione ed evoluzione dei mercati, principali player e dinamiche di prezzo, governance aziendale, segmenti di mercato, modelli di business, digitalizzazione, comunicazione aziendale, vantaggio competitivo, canali distributivi, l’e-commerce e la multicanalità dei profumi, il marketing olfattivo, la pianificazione delle vendite, impatto del Covid-19, le tecniche di vendita del profumo.

L'area tecnico-scientifica copre le tematiche legate agli aspetti tecnici di business, alla catena di valore di profumi e fragranze, alla pianificazione del prodotto: il percorso dalle materie prime al profumo, la valutazione di un profumo, il packaging, la comunicazione, le differenze fra profumi e fragranze noti, la piramide olfattiva, le fragranze personalizzate, la storia e la cultura del profumo, i profumi di nicchia.