Alla baita La Ritonda come piaceva a Dino Buzzati

All'Albergo Baita La Ritonda bisogna chiedere la stanza numero sette perché quando si spalanca la finestra il Sass Maor è così vicino che sembra volere entrare dentro. I mobili in legno grezzo di stile alpino, la terrazza praticamente privata affacciata anche sui pascoli verdi e gli chalet tradizionali rendono l'atmosfera davvero autentica. I proprietari hanno le scalate nel sangue, come dimostrano le fotografie delle tante imprese compiute in giro per il mondo. In pochi istanti si può salire al Rifugio Predidali o camminare sino ai Piereni amati da Dino Buzzati. A cena, chiedete la sublime trota.

