Alla Borsa di Tokyo tonfo per SoftBank (-8%) tra delisting Didi e stop cessione Arm

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nuovo tonfo alla Borsa di Tokyo per il colosso SoftBank che a fine seduta ha ceduto l’8,2%. Per la multinazionale nipponica si tratta ormai del settimo giorno consecutivo di perdite. La società, infatti, nelle ultime seduta è finita nell’occhio del ciclone in relazione a una serie di operazioni delle sue controllate in portafoglio. A dare il via alle vendite è stato in particolare l’annuncio, arrivato venerdì scorso, del gruppo cinese Didi Chuxing, l'equivalente di Uber nel suo Paese, che ha annunciato di ritirarsi dalla Borsa di New York, dove era quotato da quest'estate, vittima della rivalità tecnologica tra Pechino e Washington. Didi vede tra i suoi azionisti con il 21,5% proprio il Vision Fund di SoftBank.

Pesano stop cessione Arm e difficoltà Alibaba

Un secondo colpo per la conglomerata giapponese è poi arrivato dalla decisione della Federal Trade Commission degli Stati Uniti di avviare una causa per bloccare l'acquisizione da parte di Nvidia per 40 miliardi di dollari del produttore di chip britannico Arm (altra controllata SoftBank). E questo senza contare che il maggiore asset di SoftBank, cioè la società di e-commerce cinese Alibaba il 6 dicembre ha vissuto una giornata nera alla Borsa di Hong Kong, dove ha ceduto il 5,6% in seguito alla riorganizzazione della squadra che segue l'e-commerce.

Loading...

Nel III trim perdita per 3,5 miliardi di dollari

Tutte situazioni che finora hanno avuto riflessi anche sui risultati finanziari del gruppo giapponese che ha registrato una perdita netta di 397 miliardi di yen (3,5 miliardi di dollari) nel trimestre luglio-settembre del 2021. E la performance trimestrale è stata determinata da una perdita di 10 miliardi di dollari nella sua controllata Vision Fund a causa del calo di valore dei suoi asset tecnologici. In particolare hanno pesato le svalutazione degli asset sul mercato cinese determinate dal “giro di vite” regolamentare che ha colpito in particolare il gruppo Didi (al tempo acquisito per 12 miliardi).