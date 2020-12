Alla conquista di Wall Street: per Airbnb e DoorDash Ipo da record da 6 miliardi $ Con Airbnb e DoorDash si apre una settimana ricca di matricole alla Borsa di Wall Street: in totale i collocamenti arriveranno a raccogliere 8 miliardi di Marco Valsania

NEW YORK. La parata delle Ipo. La definizione è di Renaissance Capital, che dal quartier generale nella capitale degli hedge fund a Greenwich in Connecticut ha fatto sua la missione di analizzare e investire nei collocamenti azionari iniziali. Una parata, o meglio una carica con sei sbarchi a tambur battente a Wall Street in settimana, senza contare due Spac, e guidata da due tra i protagonisti più attesi: Airbnb e DoorDash.

La coppia, assieme, vuole legittimare valutazioni di Borsa da quasi 80 miliardi...