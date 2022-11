Alla Consulta la parola sullo slittamento della riforma Cartabia

Le distinzioni dell’ordinanza

In questa prospettiva allora se l’obiettivo dichiarato dal Governo è rappresentato dalla necessità di adottare misure di natura soprattutto organizzativa per evitare la paralisi degli uffici giudiziari, allora l’intervento dovrà avere per oggetto non tanto l’intera e complessiva riforma, soprattutto se organica e di sistema, ma soltanto le parti che concretamente richiedono l’adozione di queste misure.

«Di contro - si osserva-, tutto quel che di più viene precluso e inibito, in termini di impossibilità per gli organi giudiziari di applicare nuove discipline normative sostanziali, esula e così fuoriesce dallo scopo di preservare il bene-interesse dell’amministrazione della giustizia e dell’efficienza del processo, in siffatta parte palesandosi pertanto la misura come non necessaria».

Il trattamento più favorevole

Se poi a essere impedite dal rinvio sono modifiche normative dalla cui applicazione deriva un trattamento più favorevole per gli imputati, la maggiore invasività dello slittamento è in contrasto con valori e diritti di rango costituzionale tra i quali quello a essere giudicati in base alle più favorevoli valutazioni dell’ordinamento su un fatto prima punito più gravemente.

Un rinvio di tutta la riforma dunque non appare certo il «meno invasivo possibile» , quando sarebbe bastato procedere a rinvii selettivi, lasciando entrare in vigore le parti della riforma che dispongono modifiche sostanziali più favorevoli.