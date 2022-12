Alla crisi energetica Iren Smart Solutions risponde con soluzioni integrate per l'efficienza energetica per Condomini, Imprese e Pubblica Amministrazione.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rapporto 2022 del World Energy Outlook dell’International Energy Agency (IEA) parla di una crisi energetica di proporzione internazionale, con particolari conseguenze sulla piazza finanziaria europea e soprattutto nei mercati del gas naturale, del carbone e dell’elettricità.



In questo scenario così complesso e ricco di volatilità, che mette a dura prova le capacità di programmazione e la gestione della crisi da parte delle Imprese, dei Condomini e della Pubblica Amministrazione, è fondamentale poter individuare alcuni capisaldi su cui dirigere in modo efficace - e con certezza di ritorni positivi anche a medio e lungo termine - i propri sforzi ed investimenti.



Uno di questi punti fermi è indubbiamente costituito dall’efficienza energetica, che per definizione implica la capacità di realizzare uno stesso risultato (riscaldamento, produzione, etc.) con minore utilizzo di risorse energetiche in ingresso: un ottimo traguardo, in un contesto in cui sono proprio i costi per l’approvvigionamento energetico a generare sbilanciamenti economici.



Iren Smart Solutions, E.S.Co. certificata UNI 11352 del Gruppo Iren, offre soluzioni integrate per l’efficienza energetica rivolte a Condomini, Enti No-Profit o assistenziali, Imprese e Terziario ed Enti Pubblici in ottica di supportare i propri Clienti nel processo di efficientamento con soluzioni “chiavi in mano” personalizzate e finanziariamente sostenibili.



Attraverso soggetti qualificati che possano individuare, progettare e realizzare le soluzioni tecnico-economiche ottimali per ciascuna realtà, che sia un Condominio, un’Impresa o un ente della Pubblica Amministrazione, la crisi energetica potrebbe diventare una valida occasione per accelerare la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e sicuro, basato su forme di produzione dell’energia diversificate e rinnovabili e su modelli di condivisione dell’energia che diventano localmente autosufficienti, economicamente vantaggiosi e stabili.

Infatti, disporre di soluzioni impiantistiche-edilizie funzionali e tecnologie di autoproduzione per soddisfare e stabilizzare tempestivamente la domanda di energia permette di calmierare la volatilità dei prezzi dell’elettricità. Inoltre, una gestione flessibile e condivisa di produzione e consumo, ad esempio attraverso la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), può massimizzare i benefici economici ed energetici estendendoli ad un ambito di prossimità territoriale.



L’efficienza energetica diventa dunque il principale strumento a disposizione sia per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso, sia per il contenimento dei costi, configurandosi come una leva trasversale per la transizione energetica.



Iren Smart Solutions, attraverso le differenti tipologie di servizi offerti rivolti a Condomini, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, ha contribuito nel 2021 al risparmio di circa 12.700 TEP (dato aggiornato bilancio sostenibilità del 2021). Vediamole più nel dettaglio.



La gestione, sui territori del Gruppo, di circa 500 cantieri di riqualificazione energetica, edilizia e sismica con l’utilizzo di bonus fiscali ha permesso di trasformare alcuni edifici da energivori a impatto zero. Inoltre, le numerose proposte di partenariato pubblico/privato per interventi di efficientamento energetico e miglioramento del comportamento antisismico su immobili residenziali pubblici hanno consentito di consegnare stabili riqualificati, efficienti e sostenibili a famiglie particolarmente esposte ai rincari dei costi dell’energia e di trasformare questi edifici in simboli di rinascita, sostenibilità e inclusione. Ne sono un esempio concreto la collaborazione con ACER Reggio Emilia per la riqualificazione del Comparto Foscato, da ex centro sociale a “Casa Domani”, luogo fisico di sostegno per persone con disabilità e per le loro famiglie, e gli interventi di efficientamento energetico e gestione degli impianti sugli immobili di Via Porro e Via del Campasso a Genova, area colpita nel 2018 dal crollo del Ponte Morandi.



Procede nella stessa direzione un progetto di retrofit energetico che Iren Smart Solutions eseguirà su circa 800 edifici del Comune di Torino ottenendo benefici ambientali, economici e di impiego. Con oltre 100 figure professionali coinvolte nella gestione e 400 lavoratori impiegati nell’operatività, infatti, l’impatto sarà positivo anche sull’economia locale.



Inoltre, a supporto degli Enti Locali, Iren Smart Solutions prevede soluzioni di relamping LED dedicate all’illuminazione pubblica in ottica smart city. Sostituendo i vecchi impianti con corpi illuminanti a LED, come successo a Rivergaro e Cuneo, si risparmia in termini ambientali ed economici.



Il coordinamento e l’esecuzione di innumerevoli appalti, ha permesso di costruire una fitta rete di fornitori, tecnici e imprese del territorio, contribuendo alla realizzazione di un futuro in cui la transizione ecologica dell’Italia passa anche dalla riqualificazione del patrimonio edilizio delle sue città.



E le Imprese del territorio? Per far fronte alla difficoltà di approvvigionamento del gas e dell’elettricità e ai conseguenti rincari, Iren Smart Solutions le supporta con soluzioni integrate per l’efficienza energetica e per la gestione full-service di impianti tecnologici. Particolare attenzione è rivolta alla diffusione e all’apprendimento delle opportunità offerte dall’autoproduzione e dalla condivisione dell’energia: la Comunità Energetica Rinnovabile si configura come una soluzione di vantaggio economico competitivo. Autoprodurre l’energia necessaria per il business permette di tagliare i costi di approvvigionamento, contribuendo a mantenere i prodotti sul mercato a prezzi concorrenziali.



Per Iren Smart Solutions l’efficienza energetica non passa solo dalla concreta realizzazione degli interventi, ma anche dall’impegno in progetti di comunicazione che parlano di risparmio energetico: in collaborazione con Fondazione REI è stato inaugurato il progetto RisparmiaREnergia, un percorso didattico permanente presso il Tecnopolo di Reggio Emilia. Inserito nel catalogo EduIren per formare cittadini consapevoli, permette a tutti di approfondire le proprie conoscenze sulle principali e migliori tecnologie di efficienza energetica da applicare negli edifici e la rigenerazione urbana in ottica smart city.



Attraverso questa serie di servizi, attività, iniziative ed eventi, Iren Smart Solutions è al fianco dei Condomini, Imprese e Pubbliche Amministrazioni con il duplice scopo di rispettare l’ambiente per costruire un futuro più green e di tutelare il benessere dei cittadini per migliorare la qualità della loro vita. Non solo in termini economici, ma anche sostenibili e sicuri.

