Alla cultura una spinta di 780 milioni, ma non sono tutti pronta cassa Subito disponibili solo 130 milioni, mentre per il resto delle risorse stanziate con i Dl Cura Italia e Rilancio ci vogliono i decreti. Entro maggio da distribuire 225 milioni di Antonello Cherchi

Riaprono al pubblico i monumenti del Duomo di Firenze

Può rappresentare un simbolo: la grande mostra per celebrare i 500 anni dalla morte di Raffaello che il 2 giugno, Festa della Repubblica, riaprirà al pubblico dopo la chiusura, a pochi giorni dal debutto, imposta dal virus. I dipinti, che in questo periodo sono stati coperti da teli neri per proteggerli dalla luce, tornano a mostrarsi. E proprio perchè sono rimasti finora al buio - per conservarli occorre alternare i periodi oscurità con quelli di luce - potranno essere esposti fino a fine agosto.

È il segnale che la cultura, seppure nel rispetto delle cautele imposte dalla pandemia, si rimette in moto. I musei hanno iniziato ad aprire - il 1° giugno sarà la volta del Parco archeologico del Colosseo - e dal 15 giugno toccherà a teatri e cinema. Una ripresa che può contare su 780 milioni di euro, messi a disposizione dai decreti legge Cura Italia e Rilancio per sostenere i settori culturali ma anche per aiutare la ripartenza. Risorse che, però, non sono tutte immediatamente spendibili: almeno 630 milioni sono, infatti, legati a criteri di ripartizione che dovranno essere stabiliti da decreti del ministero dei Beni culturali o ad altri provvedimenti.

Pluralità di fondi

I settori su cui intervenire sono diversi: i luoghi d’arte (statali e non), il cinema, la danza, il teatro, i circhi. Si è creato, praticamente, un fondo di emergenza per tutto. Con il decreto Cura Italia si è partiti con una dote di 130 milioni (80 per la parte corrente e 50 in conto capitale) per cinema, spettacolo e audiovisivo. Lo stesso provvedimento ha, inoltre, previsto di destinare il 10% della copia privata - il compenso sui supporti vergini e gli strumenti di registrazione incassato dalla Siae - al sostegno di autori, artisti e mandatari che riscuotono i diritti d’autore.

Entrambe le misure hanno bisogno di decreti attuativi da mettere a punto entro maggio. A oggi di quei 143 milioni circa (il 10% della copia privata oscilla tra 10 e 13 milioni) sono stati assegnati 38 milioni. I Beni culturali hanno, infatti, messo a punto ad aprile tre decreti. Con due sono stati ripartiti 25 milioni del fondo di 130: cinque milioni allo spettacolo viaggiante e 20 agli organismi di danza, teatro, musica e circo non coperti dal Fondo unico per lo spettacolo (Fus). E con l’alro sono stati attribuiti 13,5 milioni della copia privata.

Tempo scaduto

Il ministro Dario Franceschini - fanno sapere dai Beni culturali - è voluto partire dai settori più deboli, quelli che non hanno accesso al Fus e non possono beneficiare degli ammortizzatori sociali. A breve il ministero conta di uscire con gli altri decreti. Che nel frattempo. con il decreto Rilancio sono, però, aumentati: il Fondo di 130 milioni è, infatti, diventato di 245 (145 di parte corrente e 100 in conto capitale) e anche i provvedimenti per assegnarli è presumibile crescano. La scadenza resta, però, quella del 30 maggio.