Alla Festa del Cinema il documentario sul Codice Atlantico a Washington

La storia di un viaggio, quello delle 12 tavole del Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci, raccontata in un documentario. Un carico prezioso che a metà giugno è volato dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano fino alla Martin Luther King Jr Memorial Library di Washington DC, per la mostra dal titolo Imagining the Future. In the mind of an Italian genius.

Leonardo come ambasciatore del made in Italy: un’esposizione voluta e promossa da Confindustria in occasione dell’apertura della sede di Washington, un tassello del progetto Confindustria nel mondo, un modo inedito per rappresentare al mondo l’industria italiana.

«Abbiamo voluto creare un ponte non solo di relazioni commerciali, ma anche di cultura. Proprio in questi giorni vediamo quanto sia importante l’incrocio di culture tra i popoli, abbiamo ritenuto che Leonardo fosse il nostro migliore ambasciatore, del genio, che meglio rappresenta l’imprenditore e le imprese italiane». Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ha sintetizzato così il valore di questa iniziativa. Un evento storico: per la prima volta il pubblico americano ha potuto ammirare una mostra monografica in Usa del grande genio del Rinascimento.

Ieri il documentario, dal titolo Atlantico è stato presentato al Maxxi, in occasione della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma. La mostra è stata un successo: in due mesi di esposizione l’hanno visitata 25mila persone, un numero che ha incrementato in un solo mese del 14% i visitatori della Public Library. Il documentario racconta le tavole, dalle immagini della partenza da Milano, con tutte le attenzioni dovute a opere d’arte delicatissime, che la Pinacoteca Ambrosiana espone a rotazione, al loro arrivo a Washington. L’intenzione dei registi, Marcello Pastonesi e Carlo Fulgeri Gilbert, è stata quella di allargare il raggio ad una riflessione sulla società contemporanea, sul valore degli scambi culturali, del rapporto tra arte, scienza ed economia e della loro capacità di creare ponti. Non ci sono nel film solo le parole di monsignor Alberto Rocca, direttore della Pinacoteca Ambrosiana, che ha curato l’esposizione, e del presidente di Confindustria, Bonomi.

Protagoniste sono le persone che hanno visitato la mostra, che hanno lasciato i loro commenti. Adulti, di ogni nazionalità, e bambini. Infatti, come ha spiegato ieri Bonomi prima della proiezione, in un dibattito con i registi e il giornalista e critico d’arte Enrico Magrelli, un piano della Library era dedicato a loro, con un laboratorio sperimentale, dove i più piccoli si sono potuti cimentare con le scoperte di Leonardo, provare la sua scrittura, costruire le sue macchine, come nelle tavole.