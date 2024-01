Alla fonte della giovinezza: le pratiche per rallentare i segni dell’età

Ascolta la versione audio dell'articolo

“L’uomo che ha vissuto di più non è quello che può annoverare il maggior numero d’anni, ma colui che più intensamente ha sentito la vita”, scriveva Rousseau nel Settecento. Oltre 200 anni dopo, il tema è ancora aperto, ma si cerca di mediare i termini: vivere in buona salute e a lungo, per fare più esperienze possibili. “La medicina anti-aging è una branca in evoluzione della scienza medica e della medicina applicata: studia le cause alla base dell’invecchiamento per prevenire i danni del passare del tempo, non solo a livello cutaneo, ma anche a carico dei vari organi e apparati, in modo che, al di là dell’età, l’individuo possa rimanere sano e biologicamente attivo”, spiega Elisabetta Fulgione, dermatologa e medico estetico dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. “La traduzione letterale di anti-aging è anti-età, e l’obiettivo di questa medicina è quello di migliorare la qualità della vita con un’alimentazione equilibrata, attività fisica, gestione dello stress, cura della cute sia a livello preventivo che correttivo”. Il desiderio di godere di buona salute – e con un aspetto piacevole – è un obiettivo condiviso, e sempre più persone si informano e mettono in pratica i principi base dell’anti-aging. “È però fondamentale affidarsi a medici professionisti”, mette in guardia Fulgione. “È l’unico modo per evitare che le terapie possano provocare danni. La voglia di prendersi cura di sè passa anche da una migliore accettazione e in questo la medicina anti-aging – che integra e non sostituisce quella preventiva – può rappresentare un ausilio per l’equilibrio psicofisico”.

Oggi esistono trattamenti che promettono non soltanto di aiutare a prevenire le malattie, ma anche di fortificare a tal punto la salute da allungare la vita. Non è un caso che circolino studi che sostengono che abbiamo il potenziale per vivere fino a 140 anni. Ecco una selezione di pratiche longevity già disponibili e diffuse, avvallate dalla comunità scientifica.

NAD+

David Sinclair, professore di genetica ad Harvard e autore del volume Longevità. Perché invecchiamo e perché non dobbiamo farlo (Feltrinelli, 16 euro), è un pioniere della ricerca sulla niacinamide adenina dinucleotide, o NAD+, un derivato della niacina (o vitamina B3) che si trova in verdure come gli asparagi e i piselli. «Tutti dovrebbero conoscerla e apprezzarla», sostiene. «È molto importante: viene considerata una delle molecole della vita, perché porta a termine centinaia di reazioni chimiche ed è richiesta dal corpo per difendersi dai processi dell’invecchiamento. Ma con l’andare del tempo i suoi livelli declinano». Per questo lo studioso assume tutti i giorni un grammo di NMN (mononucleotide della nicotinammide), un integratore orale che è il precursore diretto della NAD+, e che ha la funzione di aumentarne la disponibilità: negli adulti, in dosi che non superino i mille milligrammi, è un potente antiossidante e antiradicalico, utile alla causa dell’antiaging. Si tratta della «cosa più simile alla fonte della giovinezza che abbiamo», conferma il dottor Mark Hyman, esperto di medicina funzionale.

OZONE THERAPY