Alla guida dei bancari della Uil arriva Fulvio Furlan Massimo Masi lascia dopo 12 anni la guida: non ricoprirà nessuna carica nella confederazione. Propone come suo successore l’attuale segretario generale aggiunto. Dopo il placet dell’organizzazione, il 10 e l’11 dicembre previsto il consiglio nazionale per il passaggio di consegne di Cristina Casadei

Alla guida dei bancari e degli assicurativi della Uil arriva Fulvio Furlan. L’attuale segretario generale, Massimo Masi, per 12 anni alla guida della Uilca, lascia e propone come suo successore Fulvio Furlan, attuale segretario generale aggiunto. La proposta è arrivata nel corso dell’esecutivo nazionale e ha ottenuto il placet dell’organizzazione.

Masi per sua scelta non ricoprirà nessun incarico nella Uilca e nella Uil, ma assumerà ora il ruolo di Presidente della Fondazione Elio Porino, ente del terzo settore che si occupa di studi economici sui mondi del credito e delle assicurazioni.

Il futuro leader della Uilca, Furlan, spiega che «la decisione di Massimo Masi di lasciare la guida della Uilca testimonia la sua visione per il futuro dell'organizzazione e ci attribuisce il compito di essere all’altezza del suo operato, come sindacalista e come leader, e del suo valore umano e professionale». Dal canto suo Masi aggiunge: «Lascio un’organizzazione coesa e più forte, in grado di raggiungere nuovi importanti traguardi sotto la guida sicura del nuovo segretario generale e grazie al supporto di una segreteria nazionale competente, capace di fare squadra e giovane poiché composta, in gran parte, da quarantenni e cinquantenni»

Il passaggio di consegne ufficiale avverrà nel consiglio nazionale, convocato per il 10 e l’11 dicembre.