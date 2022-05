Alla guida della Ferrari in Formula 1, direttamente dal salotto di casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da ragazzo, una volta un amico mi descrisse come un “cattivo guidatore”, ma spero che la Ferrari F2004 che permise a Michael Schumacher di conquistare il record di 13 vittorie in una stagione possa compiere il miracolo. Sono a bordo di quest'auto sul circuito di Monza a giocarmi il tutto per tutto. Schiaccio il piede sull'acceleratore lungo il rettilineo principale, tocco i 320 chilometri orari, poi perdo il controllo in una chicane difficilissima. Mentre le ruote slittano sull'erba, mi sforzo di controllare il volante con le braccia e avverto una violenta vibrazione in tutto il corpo. La Ferrari ruota su se stessa prima di andare a sbattere contro un muro con un sobbalzo. Forse il mio amico aveva ragione.

Ovviamente non sono davvero al volante della macchina guidata dal grande pilota tedesco nel Gran Premio del 2004. Sono al volante di un simulatore incredibilmente realistico creato da Axsim , spinoff della Cranfield Aerospace, specializzata da 25 anni nell'ingegneria di simulatori di aerei da caccia e auto da corsa per piloti professionisti, rispettivamente in ambito militare e sportivo. La tecnologia alla base del Formula Simulator viene utilizzata dalle scuderie di F1 e di Nascar, ma è disponibile anche per privati. Il simulatore, collegabile a qualsiasi monitor, ha la forma di un'auto da F1: ti ci puoi rannicchiare dentro e stendere poi le gambe. All'interno si trova un vero volante, completo di leve e pulsanti, oltre a pedali idraulici da premere con forza. La sua fisicità crea dipendenza: è dotato dell'unica tecnologia tattile approvata dalla FIA (l'ente regolatore degli sport automobilistici), quindi a ogni accelerazione e curva vibra e sterza velocemente.

Si può scegliere tra una vastissima gamma di auto, del passato e del presente, e il simulatore imiterà le fattezze di quel modello. Il software sfrutta scansioni laser dei principali circuiti del mondo, in modo da replicare sullo schermo, e in tutte le ossa del corpo, ogni cunetta e sobbalzo della pista reale. Le opzioni di personalizzazione sono infinite: si possono aggiungere funzioni, auto, circuiti. Per i piloti di professione è sicuramente molto utile. Per tutti gli altri è divertimento allo stato puro.

Monitor AW3423DW di Alienware, 1.666 euro, su dell.com.

UN MONITOR SPAZIALE

Ha uno schermo allungato e leggermente curvo, come una cintura appena srotolata, e una nitidezza eccezionale. Il nuovo monitor per il gaming da 34 pollici di Alienware, del marchio Dell , è il primo a essere dotato del nuovo pannello Quantum Dot OLED di Samsung (nelle tv del marchio coreano quest'anno), che combina la luminosità del QD con l'elevato contrasto e i neri assoluti della tecnologia OLED. Le immagini sono davvero nitide, con una risoluzione da 3440x1440 pixel, una frequenza di refresh pari a 175 Hz e un tempo di risposta reale di 0,1 ms. In più, ruota e si inclina verso l'alto o il basso per adattarsi alla vostra posizione.