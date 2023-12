Alla guida della nuova Bmw Gs 1300: ecco come cambia rispetto alla 1250

Chissà se il “telaio a traliccio” diventerà una citazione da nostalgici, ma una parte da protagonista anche nell’estetica oltre che nella ciclistica la fa il telaio a guscio in lamiera d’acciaio: ha permesso una notevole ottimizzazione in termini di spazio di montaggio e, sottolinea Bmw, offre livelli di rigidità più elevati rispetto al passato.

Tanto ha fatto discutere gli appassionati il nuovo faro “a x”: non è un caso perché è senz’altro l’elemento più in discontinuità rispetto alla firma luminosa asimmetrica del passato. Senza entrare nella sfera dei gusti personali, l’innovazione di certo non manca. L’effetto tridimensionale dei 5 elementi che compongono il gruppo ottico (la parte centrale che è in realtà composta da due matrici led è contornata da altri 4 led) va apprezzato dal vivo, dove a nostro avviso più che il faro in sé è la presenza un po’ ingombrante del radar anteriore a far cambiare l’equilibrio del muso della moto.

Ergonomia: la leggerezza si sente

Saliti in sella, la posizione di guida risulta subito familiare ai giessiti, anche se ci si sente un po’ più inseriti nella moto con il manubrio leggermente più vicino e la continuità tra la sella il serbatoio che permette di “appoggiarsi” di più, volendo, sulle manopole. Ma la posizione di guida si può regolare a partire dalla disponibilità di selle di altezze differenti, fino ai riser per il manubrio e alle pedivelle regolabili. La triangolazione sella-manubrio-pedane non ci sembra comunque aver subito grandi cambiamenti.

La differenza che si nota subito è il peso, o meglio la distribuzione delle masse. È una delle cose che colpisce di più del nuovo progetto per una moto che è sempre stata molto agile una volta in movimento, ma che nelle manovre da fermo ha avuto uno dei suoi pochi punti deboli. I chili persi rispetto alla 1250 sembrano in realtà più di 12, anche se si ha sempre a che fare con un peso di 237 kg in ordine di marcia. Aiuta anche il fatto che si tocca un po’ meglio a terra per via della sella più stretta, anche se l’altezza (quella diciamo “di riferimento”, date le possibilità di personalizzazione) rimane a 85 cm.

A superare l’imbarazzo dei piloti meno alti o comunque meno abituati a gestire ingombri importanti, aiuta anche uno degli optional più sorprendenti della Gs 1300: il controllo adattivo dell’altezza abbassa la moto di 3 cm quando ci si ferma, in modo da agevolare le manovre e la salita/discesa in sella, permettendo però di godere dell’assetto per cui è stata progettata la moto una volta sopra i 50 km/h. Inoltre la presenza di questo sistema aiuta anche a issare la moto sul cavalletto centrale.