Alla Holden la scrittura diventa “Laurea” e debutta per gli allievi il tutor-robot Una laurea in scrittura, un corso di laurea in scrittura creativa esattamente come succede negli atenei stranieri in particolare in quelli americani. Dal 22 ottobre apre le sue aule Accademy della scuola Holden. E al fianco degli studenti arriva IBM Watson Discovery di S.U.

4' di lettura

Una laurea in scrittura, un corso di laurea in scrittura creativa esattamente come succede negli atenei stranieri in particolare in quelli americani. Dal 22 ottobre apre le sue aule Accademy della scuola Holden . Per conseguire la laurea (che vale come una laurea al DAMS) in tre anni gli studenti si cimenteranno in sette Discipline, che sono Armonia, Design della Mente, Instabilità, Figure, Sequenze, Intensità e Linguaggi.



Armonia è la disciplina che allena gli studenti ad accostare gli oggetti in maniera armonica: si studia come combinare i colori, ma anche quali regole compositive fanno di Chanel N. 5 un grande profumo e della Quinta Sinfonia una musica indimenticabile. Si parte da singole opere e da qui si deducono principi universali di composizione, stile, ed equilibrio. E, alla fine, si torna alla scrittura con un laboratorio di editing. Design della Mente serve a distinguere ciò che è prioritario da ciò che non lo è: cartografia, design, lo studio delle interfacce, passando per l'organizzazione di un viaggio e il Metodo di Cartesio. E poi si studia il riassunto. Instabilità insegna a lavorare un oggetto che cambia continuamente in un ecosistema veloce, che altrettanto rapidamente muta: è la disciplina dell'adattamento, si coltiva l'abitudine a passare da un genere all'altro, da un target all'altro, da un mezzo espressivo a un altro. Figure è l'antico mestiere dell'intellettuale, studiare questa disciplina significa trovare il filo rosso, capire come legare insieme punti dello spazio apparentemente remoti: come tutte le volte in cui si scrive un saggio, si discorre a tavola, oppure si costruisce un racconto. Sequenze, invece, è la disciplina che insegna a mappare una mutazione nel tempo: ci si allena a ricostruire una sequenza significativa per spiegare le cause e gli effetti di un fenomeno. Naturalmente è un esercizio molto utile quando si tratta di scrivere una biografia, o più generalmente raccontare l'evoluzione di un personaggio. Ciascuna di queste cinque discipline si insegna attraverso una enunciazione, una grande lezione per segnare i confini del campo di gioco, uno sblocco, una prima traduzione della teoria in pratica, e un allenamento che riporta i principi appresi alla scrittura. Ad accompagnare gli studenti più a lungo ci sono le ultime due discipline: Intensità, una palestra per riuscire a trasferire intensità agli altri attraverso la voce, il corpo e la presenza scenica. E poi Linguaggi: programmazione oppure solfeggio, inglese shakespeariano oppure greco antico? Gli studenti sono chiamati di anno in anno a scegliere uno di questi linguaggi. Qui si impara la duttilità necessaria per piegarsi rapidamente a qualsiasi grammatica, che è indispensabile per muovere i primi passi in un altro mondo.

LEGGI ANCHE / La scuola Holden entra in Feltrinelli che così punta al mercato della formazione

Accanto ad Academy, resta valido il classico percorso di studio biennale della Scuola, che da quest'anno si chiamerà Original. Sarà diviso in College focalizzati sui mestieri della narrazione: Cinema, International, Scrivere, Serialità e Story Design.

Due scrittori di fama internazionale terranno a battesimo l’inizio delle lezioni: prima Breat Easton Ellis, che dialogherà con Martino Gozzi a partire dal suo ultimo romanzo Bianco (Einaudi). Segue la scrittrice Elena Varvello, vincitrice del Premio Settembrini e del Premio Bagutta Opera Prima, il cui ultimo libro, La vita felice, è stato pubblicato da Einaudi nel 2016. Poi nel pomeriggio con l'intervento di Eskhol Nevo, vincitore del Book Publisher's Association's Golden Book Prize. Proprio in questi giorni Nanni Moretti sta girando un film tratto dal suo Tre piani, pubblicato in Italia da Neri Pozza.