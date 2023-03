Alla Juve il Derby d’Italia. L’Inter perde anche il secondo posto

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Nell’anno del Napoli, il Derby d’Italia va alla Juventus. Una vittoria così, a corto muso (1-0) o a braccino corto. Come preferite. Di quelle, comunque, che tanto piacciono a Max Allegri e che ora porta i bianconeri a meno 7 dal quarto posto. Per l’Inter, sempre in pressione ma poco incisiva, un’altra serata storta con tanto fumo e poco arrosto. È la nona sconfitta in 27 giornate di campionato. Una caduta ogni tre che non fa certo bene ai progetti di Inzaghi e al suo incerto futuro. E non fa certo piacere ai tifosi interisti, galvanizzati dall’ingresso ai quarti di Champions, ma di nuovo colpiti dall’ennesimo passo falso di una squadra che, superata dalla Lazio, ora perde anche il secondo posto. Un up-and-down che sconcerta ma non fa quasi più notizia.

La Juventus, come fa spesso, non brilla, ma colpisce quando deve colpire. Come quando, al 23’, dopo un contropiede fulminante, Kostic infila la rete con una rasoiata che buca mezza difesa interista. Un gol viziato dal dubbio di un tocco di mano di Rabiot, da cui era partita l’azione, ma considerato ininfluente dal Var. Qui l’Inter, che per due volte con Barella aveva minacciato la porta bianconera, si sfalda perdendo il filo del gioco. Lautaro e Lukaku, poco serviti, non incidono. E la Juve, ben chiusa in difesa ma veloce in ripartenza, riesce a conservare il vantaggio fino alla conclusione del match. Il finale è molto nervoso con due espulsi (D’Ambrosio e Parades), tante spinte e tante ammonizioni.

Loading...

Spuntato anche l’attacco della Juventus. Vlahovic, troppo teso e litigioso, non segna e non produce. Chiesa, entrato nella ripresa, deve poi uscire per un nuovo infortunio muscolare che potrebbe fargli saltare la Nazionale. A uscirne malconcia, da questa crash test, è quindi l’Inter che aveva appena ricevuto un po’ di ossigeno dal passaggio ai quarti in Champions. Superata dalla Lazio in campionato, e con un aprile densissimo di impegni (in primis il Benfica e le due semifinali di Coppa Italia con la Juve), la squadra di Inzaghi deve venir fuori dalla sua esasperante volatilità. Se la sfida di San Siro non ha dato risposte confortanti all’Inter, ha invece ulteriormente rilanciato le ambizioni della Juventus, sempre più proiettata nella sua personale rincorsa al podio. Senza la penalizzazione, sarebbe seconda a 15 punti dal Napoli, ormai chiaramente fuori portata, ma prezioso come punto di riferimento. Insomma, di sicuro, dopo questa sfida di San Siro finita in corrida, c’è solo una cosa: che tutto è fluido e che tutto, a parte il dominio del Napoli, deve ancora succedere.

Napoli centrale

Che sia l’anno del Napoli non ci piove. Perfino le fiction in tv, avendo capito che aria tira, sono tutte ambientate nella città partenopea. Per non parlare del boom del turismo. Se chiedi: "Dove vai a Pasqua?" stai tranquillo che la metà risponderà di aver già pronte le valigie per una vacanza nel capoluogo campano con annessa gita al Vesuvio e visita a Pompei. E poi il Teatro San Carlo, la Galleria borbonica, le catacombe di San Gennaro. E la musica? E il rap napoletano? E la nostalgia per la struggente ironia di Troisi?

Insomma, Napoli fa tendenza. E uno dei motori di questa tendenza è la squadra di Spalletti che, ormai, ha diviso in due il campionato di calcio. Un muro invalicabile. Da una parte c’è il Napoli con la sua marcia inarrestabile, dall’altra, ci sono i poveri inseguitori. Una bolgia dantesca dove tutti si fanno male a vicenda in un ostinato contrappasso che naturalmente favorisce la capolista. Anche in questa domenica di San Giuseppe, festa del papà, il Napoli ha strappato applausi a scena aperta stravincendo a Torino quattro a zero, in una tammurriata azzurra che ha travolto i poveri granata senza pietà.